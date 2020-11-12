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安潔莉娜裘莉突破形象 頂大濃妝演「白皇后」

記者陳建嘉／即時報導
「愛麗絲與夢幻島」。圖／甲上提供
「愛麗絲與夢幻島」。圖／甲上提供

好萊塢女神安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)領銜主演的電影「愛麗絲與夢幻島」日前發布預告，有粉絲眼尖發現向來重視形象的安潔莉娜裘莉，竟在片中突破形象，穿著印有紅色大愛心的洋裝、頂著一臉誇張濃妝，化身〈愛麗絲夢遊仙境〉的白皇后一角，登場時還大肆揮舞手中的撲克牌，為自己營造華麗氣勢，超大反差逗得年幼女兒開懷大笑，更有網友在預告下方留言驚嘆「彷彿披上一件床單就變身成皇后，安潔莉娜裘莉太厲害」！

原來裘莉在新片化身慈母，辛苦扶養三個小孩長大，一場她為逗樂女兒的戲，特別以腦洞大開的奇特裝扮登場，一出場就驚豔眾人，而她犧牲色相只為陪伴女兒、大玩想像力的溫暖舉動，一整個母愛噴發、讓觀眾看得超感動！

經典童話「愛麗絲夢遊仙境」曾多次翻拍成電影，其中重要角色「白皇后」更多由重量級演員飾演，例如安海瑟薇 (Anne Hathaway)就曾演過該角色，令影迷十分難忘，這次新片「愛麗絲與夢幻島」則由安潔莉娜裘莉接棒詮釋，準備以童心未泯的獨特形象顛覆影迷心中的經典角色。

該片是由金球獎影帝提名的大衛歐洛沃 (David Oyelowo)擔任監製，並與裘莉搭擋演出經典童話角色「愛麗絲」、「彼得潘」的父母，道出一段溫馨動人的親情故事。歐洲電影獎影帝米高肯恩 (Michael Caine)也友情相挺，特別在百忙之中抽空客串演出，頂著一付超大鬍子造型現身，超滑稽造型更成全片最搶眼的笑點。

「愛麗絲與夢幻島」。圖／甲上提供
「愛麗絲與夢幻島」。圖／甲上提供
「愛麗絲與夢幻島」。圖／甲上提供
「愛麗絲與夢幻島」。圖／甲上提供

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