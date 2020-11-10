我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平：堅決反對外力干涉內政

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

免費觀影！香港得獎劇情片《金都》限時贈獎活動

世界新聞網／即時報導
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)

「你沒去過美國？難怪你不理解自由。」

「如果我不愛他還跟他結婚，這樣算不算『假結婚』？」

香港金像獎得獎電影《金都》(My Prince Edward)在美國線上放映，曾在北美發行過《大佛普拉斯》、《七月與安生》等華語片的紐約橙橙電影，提供世界新聞網讀者20個線上免費觀影名額，並可於11月13日(本周五)東部時間晚9時30分與導演黃綺琳線上互動。

只要到世界新聞網YouTube頻道(網址：https://www.youtube.com/channel/UCkohPTwjkan3z7_cPylpTKg)，按下訂閱鈕並截下螢幕畫面，將照片寄至以下信箱：[email protected]，前20名回應贈獎活動的讀者可獲免費觀影碼，可在24小時內免費無限次觀賞，並獲邀參加11月13日(周五)晚9時30分與黃綺琳導演的Zoom連線。

按下「訂閱紐」，見紅色框處。(世界新聞網)
按下「訂閱紐」，見紅色框處。(世界新聞網)

按下後會顯示「已訂閱」，並開啟右邊的小鈴鐺。(世界新聞網)
按下後會顯示「已訂閱」，並開啟右邊的小鈴鐺。(世界新聞網)

影片正在北美官網MyPrinceEdward.com播放。

《金都》獲得2020年第39屆香港金像獎最佳編劇、最佳新晉導演，以及最佳原創電影音樂獎，由知名電影美術指導張叔平剪輯，鄧麗欣、朱柏康、金楷傑、鮑起靜主演。

影片描述在香港太子區「金都」婚慶商場工作的張莉芳，自己也面臨男友Edward的逼婚，買房負擔、婚禮籌備、準婆婆干預讓她壓力倍增，但此時男友卻發現張莉芳十年前，已與一名自中國福州來港的男子辦理假結婚。

影評人賈選凝稱讚此片為「一套打通香港金都商場與大陸福州鄉下的港產小品，讓我們看到了在港產片裡呈現中港關係的一種新的可能性。」

資深影評人舒琪表示這是「歷年香港首部劇情片中最優秀的一部，沒有之一！」

金馬影展執行長聞天祥則稱讚「這部片一定要看！目前香港大片絕對不敢碰的東西，卻在這裡一目瞭然，抽絲剝繭中港關係，其實更是要照見自己的內心所需。」  

電影《金都》導演黃綺琳(中)。(橙橙電影提供)
電影《金都》導演黃綺琳(中)。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)
電影《金都》劇照。(橙橙電影提供)

香港 電影 導演

上一則

史恩康納萊首部龐德電影手槍拍賣 估20萬成交

延伸閱讀

史恩康納萊首部龐德電影手槍拍賣 估20萬成交

史恩康納萊首部龐德電影手槍拍賣 估20萬成交
香港、新加坡推旅遊泡泡 可望月底實施

香港、新加坡推旅遊泡泡 可望月底實施
拍片前不準備 只循光影探索…攝影師李屏賓用鏡頭寫詩

拍片前不準備 只循光影探索…攝影師李屏賓用鏡頭寫詩
張信哲情歌拍成電影 言承旭主演

張信哲情歌拍成電影 言承旭主演

熱門新聞

葉玉卿（右）與大女兒胡芷欣。（取材自微博）

葉玉卿女兒挺川普遭死亡威脅 喊話別攻擊立場不同的人

2020-11-06 14:39
林心如(左)與徐若瑄台上合唱。圖／摘自臉書

被曝情侶裝合照 林心如竟當眾淚崩、霍建華一舉動超甜

2020-11-04 11:30
林青霞（左起）昔過生日，繼女邢嘉倩、施南生都來同樂。摘自Instagram

林青霞66歲生日出新書 透露自認丰采不如「她」

2020-11-03 16:05
鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）

鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」

2020-11-01 01:25
「007生死交戰」中會出現不少革命性、讓老粉絲訝異的情節安排。(取材自IMDb)

終於證實！龐德離開後 新的007就是她

2020-11-05 01:02
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)

林青霞新書爆料…曾拍3張裸照送他

2020-11-02 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答