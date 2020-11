強尼戴普雖不能再演葛林戴華德,已簽訂的合約確保他仍可拿到全額片酬。(取材自IMDb)

強尼戴普(Johnny Depp)發布聲明,表示被華納兄弟影業要求退出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列電影、此後不再扮演邪惡巫師葛林戴華德,震驚影迷,然而據「好萊塢報導」,他沒了面子但因合約規定,所以原先談定的千萬美元 片酬,還是一毛錢都不會少,就算最新續集開拍到現在,他只完成了一場就再也不會回歸,華納仍得付他全額酬勞。

據「綜藝報」報導,強尼戴普之所以無法再待下去,因為華納和全美最大電信系統業者之一AT&T 合併成為新的媒體集團,對於形象要求更為重視、不再能忍受公司方面與扯上醜聞的人員合作,耐人尋味的是,同樣有不少耍心機證據、形象並不怎樣的強尼戴普前妻安珀赫德(Amber Laura Heard),至今還沒被「水行俠」(Aquaman)系列踢出去,激怒強尼的影迷,在社群網站 上咒她去死或是下地獄。