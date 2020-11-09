我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣參與案未列WHA議程 中國外交部：自取其辱

川普用的禮來藥廠新冠抗體療法 獲FDA緊急授權使用

洪金寶暴瘦後首亮相 親曝膝蓋狀況不退休原因

記者黃保慧／即時報導
洪金寶上網路節目。圖／摘自YouTube
洪金寶上網路節目。圖／摘自YouTube

68歲香港功夫巨星洪金寶被譽為香港電影史上「最靈活胖子」，不過隨著年紀漸長，體力與健康大不如前，尤其動了膝蓋手術之後，近幾年更需要輪椅才能移動，暴瘦憔悴樣也引起討論，但他先前澄清是在減肥，而在日前的網路節目他也亮相，面色紅潤，身手依舊靈活，被問到是否考慮退休時，他吐露真心話。

洪金寶近日上網路節目「健康旦Hieggo」專訪，被問到膝蓋的傷如何造成，他表示該部位長期勞損，曾做過手術，但沒有換膝關節，說到武打演員的甘苦談時，還做出蹲下、踢腿動作。回憶以前拍武俠片時，就算沒有防護措施，不管多高都照樣跳下來，加上他以前拍戲時，膝蓋曾撞上石頭受傷，因而造成膝蓋受傷。其實他不只腳受傷，多年來2隻手斷過3次，最後一次是因為拍「最佳福星」，傷在手腕。

主持人勸洪金寶可以好好休息，不過洪金寶說：「現在大家的生活，都是我拚出來的，如果以前不拚命工作，現在什麼都沒有」，洪金寶也提到不少人都叫他退休，卻讓他不解反問：「為什麼我要退休？我可以說話又可以思考，當你覺得自己真的所有都退化、開始出醜，就退休」。他認為，「我真的做不了，才會退休，現在我能做到、有機會，我都會盡量去做」至於他這段期間是否減肥瘦了，他則笑說：「每個人說我瘦了就是瘦囉。」

洪金寶上網路節目。圖／摘自YouTube
洪金寶上網路節目。圖／摘自YouTube

退休 香港 電影

上一則

周星馳御用女丑疑患血癌 送加護病房插管搶救

延伸閱讀

洪金寶暴瘦後首亮相 親曝膝蓋狀況、不退休原因

洪金寶暴瘦後首亮相 親曝膝蓋狀況、不退休原因
洪金寶暴瘦？ 兒媳澄清：他168斷食剷肉慢慢瘦

洪金寶暴瘦？ 兒媳澄清：他168斷食剷肉慢慢瘦
康尼島醫院引進最先進機器協助系統 提升手術效果

康尼島醫院引進最先進機器協助系統 提升手術效果
為減肥打蛋白針…上海女背脊針洞潰爛 被迫手術捱117刀

為減肥打蛋白針…上海女背脊針洞潰爛 被迫手術捱117刀

熱門新聞

鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）

鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」

2020-11-01 01:25
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)

林青霞新書爆料…曾拍3張裸照送他

2020-11-02 02:27
葉玉卿（右）與大女兒胡芷欣。（取材自微博）

葉玉卿女兒挺川普遭死亡威脅 喊話別攻擊立場不同的人

2020-11-06 14:39
林心如(左)與徐若瑄台上合唱。圖／摘自臉書

被曝情侶裝合照 林心如竟當眾淚崩、霍建華一舉動超甜

2020-11-04 11:30
林青霞（左起）昔過生日，繼女邢嘉倩、施南生都來同樂。摘自Instagram

林青霞66歲生日出新書 透露自認丰采不如「她」

2020-11-03 16:05
「007生死交戰」中會出現不少革命性、讓老粉絲訝異的情節安排。(取材自IMDb)

終於證實！龐德離開後 新的007就是她

2020-11-05 01:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息
川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋

川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博

選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼