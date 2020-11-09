東京影展閉幕 唯一獎項由日片「請阻止我」奪下

受到疫情影響，第33屆東京國際影展規模縮小，由觀眾從中票選，奪最高票者獲頒「觀眾獎」及獎金1萬美元。(中央社)

第33屆東京 國際影展 9日在東京六本木舉行閉幕典禮，「醬狗」等32部電影角逐唯一獎項、由觀眾票選的「觀眾獎」。結果由日本女星能年玲奈主演的「請阻止我」奪得。

本屆東京國際影展受到2019冠狀病毒疾病（COVID -19，新冠肺炎）疫情影響，規模縮小，但仍舉辦實體上映活動。影展於10月31日開幕，9日閉幕。

本屆影展統合成「東京首映2020」（Tokyo Premiere 2020）單元，共有32部作品入圍，最後由觀眾票選，得最高票者獲頒「觀眾獎」及獎金1萬美元。

今天的頒獎暨閉幕典禮上，由東京國際影展主席安藤裕康宣布榮獲觀眾獎的是日本女導演大九明子執導、能年玲奈（藝名為NON）主演的新片「請阻止我」獲得。

「請阻止我」改編自綿矢莉莎的小說，故事描述一位30多歲的單身女性黑田光子（能年玲奈飾演），腦中有一位諮詢的對象A，她接受A的勸告解決許多煩惱。該片的主要演員還有女星橋本愛、男星林遣都。

在頒獎典禮上，大九明子上台從東京都副知事多羅尾光睦手中獲得東京都知事獎「麒麟座」；緊接著能年（NON）接獲「觀眾獎」獎座。大九表示，這是她第2度在東京影展獲得「觀眾獎」，但這次得獎與3年前得獎相較，世界完全不同了。

大九說，因為疫情，現在連外出都讓人感到不安的情況下，還是有觀眾願買票到電影院 觀賞，並投下寶貴的一票給「請阻止我」，讓她由衷感謝。

能年玲奈致詞表示，這是今年唯一的獎項，是觀眾的支持才獲得此獎。她表示，這是她時隔幾年主演的電影，大九導演找她拍電影，讓她很高興。她認為電影就是要有觀眾觀賞才算完成，她會珍惜這座獎。

在台灣電影部分，本屆東京國際影展有張智瑋執導的國片「醬狗」入圍「東京首映2020」單元。

台灣睽違3年再度與東京國際影展合作，以「台灣電影文藝復興」為題舉辦台灣電影特集。張耀升的「腿」、許承傑的「孤味」、顏邵璇的「同愛一家」及陳永錤的「惡之畫」等4片參加影展「世界焦點」單元，影片放映時，場場客滿。

台灣文化部駐日台灣文化中心表示，能夠與東京影展合作以實體上映會推出台灣電影特集，對提升台灣新電影國際知名度並促進台灣電影與國際影視產業接軌，極有幫助。

東京影展還特別安排這幾位台灣導演在影片放映後舉行線上對談，暢談各導演從影感想及作品創意。

此外，東京影展主辦單位還與日本國際交流基金合作推出線上對談系列「亞洲交流沙龍」，2日安排台灣新銳導演黃熙與日本知名導演是枝裕和對談；6日安排導演蔡明亮與日本知名演員片桐由美對談。