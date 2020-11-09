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疫情拖累拍攝 預料明年韓劇數量減少

編譯黃嘉洵／綜合外電
受新冠肺炎疫情衝擊，明年上映的韓劇數量預計將減少。（路透）
受新冠肺炎疫情衝擊，明年上映的韓劇數量預計將減少。（路透）

專家9日指出，受新冠肺炎疫情衝擊，南韓明年推出的韓劇數量可能會減少。

韓聯社報導，南韓今年夏季舉國力抗疫情復燃時，電視錄影棚和廣播電視台也中止製作電視劇與節目。

南韓娛樂巨擘CJ E&M旗下電視劇製作公司Studio Dragon 8月曾將戲劇拍攝暫停一周，使tvN、OCN等頻道的數個節目受影響，包括韓國放送（KBS）與首爾放送（SBS）等其他電視台也受影響。

南韓的社交距離管制趨嚴後，導致暫時停工與延期，拖延今年預定的製作計畫，並衝擊整個產業。鑒於此，KBS與文化放送（MBC）等公共電視台明年推出的韓劇會少於十部；相較下，2019年各電視頻道平均有12部電視劇。

文化評論家金憲植（音譯）說：「部分基於疫情持續延燒，製作電視劇變得更困難、製作成本也更高。但前所未見的疫情並非是電視台不斷減少韓劇製作的唯一原因」。

他表示，轉向YouTube或Netflix等線上多渠道平台也是背後大趨勢。愈來愈多年輕人不愛看電視，並傾向能隨時隨地透過智慧手機收看的網路短視頻。

金憲植指出，「主打大咖的高成本電視劇不再是收視保證，這些明星也轉戰其他在上百個國家提供服務的線上平台。」

疫情 南韓 韓劇

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