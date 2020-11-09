MTV歐洲音樂獎 BTS防彈少年團贏4獎大贏家

南韓偶像團體BTS獲得MTV歐洲音樂獎最佳歌曲和最佳團體等4個獎項。受新冠疫情影響，今年典禮改為線上舉行。（路透）

南韓流行音樂團體「防彈少年團」（BTS）今天在MTV歐洲音樂獎（MTV Europe Music Awards）贏得最佳歌曲和最佳團體等4個獎項，成為大贏家。

BTS以首支英文歌「Dynamite」榮獲MTV歐洲音樂獎最佳歌曲獎。Dynamite發行首周在美國 串流媒體播放近3400萬次，數位及實體銷量共30萬張，BTS成為第一組空降美國「告示牌」（Billboard）百大單曲榜冠軍的韓國藝人。

這個7人天團也贏得MTV歐洲音樂獎最佳線上現場演出及最大粉絲團獎。

受新冠病毒（COVID-19）疫情 影響，今年MTV歐洲音樂獎改為線上頒獎，由英國 團體「混合甜心」（Little Mix）主持。路透報導，團員尼爾森（Jesy Nelson）沒有現身，據說是因為身體不適。混合甜心今天贏得最佳流行藝人獎。

入圍最多項的美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下最佳藝人獎；DJ卡利（DJ Khaled）獲得最佳音樂錄影帶獎。

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）贏得最佳嘻哈藝人獎；英國酷玩樂團（Coldplay）抱回最佳搖滾藝人獎；美國歌手海莉威廉斯（Hayley Williams）拿最佳另類藝人獎。