我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

MTV歐洲音樂獎 BTS防彈少年團贏4獎大贏家

中央社／倫敦8日電
南韓偶像團體BTS獲得MTV歐洲音樂獎最佳歌曲和最佳團體等4個獎項。受新冠疫情影響，今年典禮改為線上舉行。（路透）
南韓偶像團體BTS獲得MTV歐洲音樂獎最佳歌曲和最佳團體等4個獎項。受新冠疫情影響，今年典禮改為線上舉行。（路透）

南韓流行音樂團體「防彈少年團」（BTS）今天在MTV歐洲音樂獎（MTV Europe Music Awards）贏得最佳歌曲和最佳團體等4個獎項，成為大贏家。

BTS以首支英文歌「Dynamite」榮獲MTV歐洲音樂獎最佳歌曲獎。Dynamite發行首周在美國串流媒體播放近3400萬次，數位及實體銷量共30萬張，BTS成為第一組空降美國「告示牌」（Billboard）百大單曲榜冠軍的韓國藝人。

這個7人天團也贏得MTV歐洲音樂獎最佳線上現場演出及最大粉絲團獎。

受新冠病毒（COVID-19）疫情影響，今年MTV歐洲音樂獎改為線上頒獎，由英國團體「混合甜心」（Little Mix）主持。路透報導，團員尼爾森（Jesy Nelson）沒有現身，據說是因為身體不適。混合甜心今天贏得最佳流行藝人獎。

入圍最多項的美國樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）拿下最佳藝人獎；DJ卡利（DJ Khaled）獲得最佳音樂錄影帶獎。

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）贏得最佳嘻哈藝人獎；英國酷玩樂團（Coldplay）抱回最佳搖滾藝人獎；美國歌手海莉威廉斯（Hayley Williams）拿最佳另類藝人獎。

美國 英國 疫情

上一則

白登勝選 珍妮佛勞倫斯開心到穿睡褲滿街跑

下一則

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

延伸閱讀

那些年學的俄語歌

那些年學的俄語歌
BTS韓戰爭議速滅火 專家：凸顯中國軟實力不足

BTS韓戰爭議速滅火 專家：凸顯中國軟實力不足
BTS所屬公司上市第2天 股價大跌22%

BTS所屬公司上市第2天 股價大跌22%
公司上市 防彈少年團變億萬富豪

公司上市 防彈少年團變億萬富豪

熱門新聞

鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）

鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」

2020-11-01 01:25
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)

林青霞新書爆料…曾拍3張裸照送他

2020-11-02 02:27
葉玉卿（右）與大女兒胡芷欣。（取材自微博）

葉玉卿女兒挺川普遭死亡威脅 喊話別攻擊立場不同的人

2020-11-06 14:39
妮可波特拉斯基湖邊倩影，被歐美媒體形容「神情帶著憂傷」。圖／摘自Instagram

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…

2020-10-31 16:20
林心如(左)與徐若瑄台上合唱。圖／摘自臉書

被曝情侶裝合照 林心如竟當眾淚崩、霍建華一舉動超甜

2020-11-04 11:30
林青霞（左起）昔過生日，繼女邢嘉倩、施南生都來同樂。摘自Instagram

林青霞66歲生日出新書 透露自認丰采不如「她」

2020-11-03 16:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸