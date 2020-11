震撼宣言！強尼戴普宣布辭演邪惡巫師葛林戴華德

強尼戴普宣布將不再扮演「怪獸與牠們的產地」系列影片中的邪惡巫師葛林戴華德。(取材自IMDb)

強尼戴普(Johnny Depp)丟出震撼宣言,在社群網站 上表示將辭演「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列中的邪惡反派巫師葛林戴華德,更講明是受到出品「怪」片的華納兄弟影業要求,經過考慮後決定接受,他感謝許多人在這段期間給予他的愛和支持,尤其是最近的一些日子裡,他看到這些訊息都會深深感動,並且謙卑接受。

當強尼接演葛林戴華德一角的消息發布後,華納接到不少觀眾的反彈,認為不該找一位「家暴 男」飾演大片中的重要角色,而原作者J.K.羅琳則力挺強尼到底。隨著強尼前妻安珀赫德(Amber Heard)的「心機女」面目被揭發,又有很多強尼戴普的影迷要求各大電影 公司給他平反,不要再迴避讓他參與大片演出。然而7月多強尼和安珀都來到倫敦出庭,英國法庭針對強尼狀告「太陽報」指他是家暴者涉及誹謗的官司,判強尼敗訴,安珀又一次成了勝利者,娛樂媒體則對強尼在好萊塢東山再起前景看壞。

不過強尼在辭演宣言中表示,對於這「超現實」的判決結果,他會秉持原則繼續上訴,相信有一天能夠讓外界知道對於他的指控都是假的,他的人生和事業不會因此被定義。