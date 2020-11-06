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震撼宣言！強尼戴普宣布辭演邪惡巫師葛林戴華德

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普宣布將不再扮演「怪獸與牠們的產地」系列影片中的邪惡巫師葛林戴華德。(取材自IMDb)
強尼戴普宣布將不再扮演「怪獸與牠們的產地」系列影片中的邪惡巫師葛林戴華德。(取材自IMDb)

強尼戴普（Johnny Depp）丟出震撼宣言，在社群網站上表示將辭演「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列中的邪惡反派巫師葛林戴華德，更講明是受到出品「怪」片的華納兄弟影業要求，經過考慮後決定接受，他感謝許多人在這段期間給予他的愛和支持，尤其是最近的一些日子裡，他看到這些訊息都會深深感動，並且謙卑接受。

當強尼接演葛林戴華德一角的消息發布後，華納接到不少觀眾的反彈，認為不該找一位「家暴男」飾演大片中的重要角色，而原作者J.K.羅琳則力挺強尼到底。隨著強尼前妻安珀赫德（Amber Heard）的「心機女」面目被揭發，又有很多強尼戴普的影迷要求各大電影公司給他平反，不要再迴避讓他參與大片演出。然而7月多強尼和安珀都來到倫敦出庭，英國法庭針對強尼狀告「太陽報」指他是家暴者涉及誹謗的官司，判強尼敗訴，安珀又一次成了勝利者，娛樂媒體則對強尼在好萊塢東山再起前景看壞。

不過強尼在辭演宣言中表示，對於這「超現實」的判決結果，他會秉持原則繼續上訴，相信有一天能夠讓外界知道對於他的指控都是假的，他的人生和事業不會因此被定義。

強尼戴普沒能在法庭上扭轉自己「家暴男」的指控，對於事業持續造成衝擊。(路透資料照...
強尼戴普沒能在法庭上扭轉自己「家暴男」的指控，對於事業持續造成衝擊。(路透資料照片)

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