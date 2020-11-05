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昔日超紅「回到未來」男主角驚曝兩年前差點癱瘓！

記者蘇詠智／即時報導
「回到未來」35年前在台大賣，米高福克斯成影迷偶像。圖／摘自imdb
「回到未來」35年前在台大賣，米高福克斯成影迷偶像。圖／摘自imdb

曾因「回到未來」紅遍好萊塢的米高福克斯，之後因罹患帕金森氏症，大銀幕事業被迫中斷，剛開始還回到小螢幕演出叫好叫座的影集「城市大贏家」，後來連影集也不能常接，對抗病魔成為生活重心。最新一期「時人」再度以他為封面人物，他透露兩年前差點癱瘓，人生又面臨一段黑暗時光。

整整35年前此時，「回到未來」是全台最賣座的一部電影，讓原本沒人熟識的米高福克斯成為家喻戶曉的巨星，他的真實人生卻沒辦法像影片情節那麼圓滿，帕金森氏症讓他的演藝生涯提前告一段落，兩年前他的脊柱又長了腫瘤，雖非癌症卻快速增生，令他全身劇痛，倘若不及早手術，恐將導致癱瘓。

所幸這次手術成功除去腫瘤，但米高福克斯必須花4個月重新學習如何走路，他認為最糟糕的應已過去，與家人度假散心，再回到紐約的住所，準備客串史派克李監製的電影「轉動光陰」，不料開拍當天上午他在廚房跌倒、嚴重弄傷手臂，只能靠在牆壁上，一面等待救護車前來，腦中突然閃過一堆很灰暗的念頭，他形容為「人生最黑暗的時刻之一 」，嘆道：「我怎麼還擺得出亮麗的表情上鏡頭？」

突然間他擔心自己無法再樂觀、無法再帶給病友勇氣，直到轉念再想，已經發生的事情不能改變，卻可以不用將之視為懲罰或是不幸，他打趣形容明年6月要滿60歲的自己是抱著「耳順老人的樂觀」，心中更加感恩知足。

米高福克斯因「回到未來」成為影壇當紅巨星。圖／摘自imdb
米高福克斯因「回到未來」成為影壇當紅巨星。圖／摘自imdb
將邁向60歲的米高福克斯透露如何在病痛中仍不失樂觀。圖／摘自People
將邁向60歲的米高福克斯透露如何在病痛中仍不失樂觀。圖／摘自People

電影 腫瘤 紐約

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