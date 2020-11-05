終於證實！龐德離開後 新的007就是她

「007生死交戰」中會出現不少革命性、讓老粉絲訝異的情節安排。(取材自IMDb)

因為新冠肺炎疫情影響，原定是丹尼爾克雷格(Daniel Craig)的最後一部龐德 片「007生死交戰」(No Time to Die)確定今年內無法上映、將延後到至少明年4月上旬才會登場，因此宣傳期拉長整整超過一年，為了延續影片的話題熱度，一些訪問沒有押後推出，部分勁爆情節也隨之曝光、不再是秘密，其中之一就是，黑人 女星萊珊娜林奇（Lashana Lynch）確定將扮演史上第一位非白人的007，也是第一位女性007。

關於這點大突破，去年其實已經有風聲傳出，也引起巨大迴響，不少龐德片迷相當不滿，感到007原作者伊恩佛萊明的小說中，龐德就被設定為白人男性，如果硬要改設定向「政治正確」靠攏，何不另創新角色、新的內容，又不會扭曲龐德的面貌，同樣的情況，粉絲是否會願意接受一個白人來演「黑豹」？有些人甚至對萊珊娜批評到近乎霸凌 。

現在確定，萊珊娜扮演情報員諾蜜是在龐德離開後才繼承007這個代號，並沒有直接取代龐德這個人物，在龐德回歸後，萊珊娜與他的互動和最後007由誰確定繼續，觀眾還是要看片才能得到答案。

萊珊娜自己倒是勸自己樂觀：「我只不過是黑人女性之一，如果換別的黑人女星來飾演，一樣會引發這些反應、招來這些攻擊和霸凌，我只能告訴自己，因為我正在一項革命性的創舉之中，所以這些都是必然會發生的。」