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林青霞66歲生日出新書 透露自認丰采不如「她」

記者蘇詠智／即時報導
林青霞（左起）昔過生日，繼女邢嘉倩、施南生都來同樂。摘自Instagram
林青霞（左起）昔過生日，繼女邢嘉倩、施南生都來同樂。摘自Instagram

影壇永遠的經典美人林青霞歡度66歲生日，也推出新書「鏡前鏡後」，揭露與好友施南生、前輩影后江青、已故作家三毛等人的過往軼事。提到影視圈女強人施南生，她竟表示從年輕到現在每次約會，見到施南生的時尚感造型都自嘆弗如，以往她雖然是電影明星，可是和施南生碰面，對方的穿著打扮才流露出奪目的丰采，她雖然美貌過人，也不得不承認施南生比她更像明星。

林青霞退出幕前後勤於筆耕，將生活中的各種感觸化為文字，具有濃厚的個人風格。在「鏡前鏡後」的「走近張愛玲」一文，她提到看張的「小團圓」竟有自己曾主演的金馬獎封后作「滾滾紅塵」既視感，當年一堆人說她在該片就是演張愛玲的故事，她也沒去細究，後來真的讀了張愛玲作品，才推測可能是編寫該片的三毛從張愛玲早期的散文和胡蘭成的「今生今世」得到靈感，盛讚張愛玲的文字讓人想走近、與其結識，更回想到三毛一句一句的唸「滾滾紅塵」劇本給她聽的情景。

在林青霞筆下，好友、故人似乎都在讀者眼前鮮活呈現，情韻動人。她提到當紅時製片周令剛提了滿滿一旅行袋的片酬，鈔票擺滿整張咖啡桌，收進保險箱還裝不完、剩下收進床頭櫃，她4部戲的片酬就能買下仁愛路雙星大廈，很喜愛那兒林蔭大道的氣氛。她透露會用女高音的歌聲像造型師好友張叔平唱生日快樂，也曾經和江青一起遊廈門、彼此作伴不帶保鑣，一次房卡沒帶，兩人都被鎖在門外，自己想了都覺得好玩。

林青霞（左三）新書中提到拍「滾滾紅塵」的軼事，該片重映時她特地返台，羅大佑（左起...
林青霞（左三）新書中提到拍「滾滾紅塵」的軼事，該片重映時她特地返台，羅大佑（左起）、施南生、徐楓、甄珍、方芳芳都出席力挺。報系資料照片
林青霞年輕時就是深觀眾喜愛的玉女。報系資料照片
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林青霞生日推出新書。摘自books
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