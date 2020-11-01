資深媒體人曝光張毅私下秘密 曾傾力義助李行

張毅。圖／聯合報系資料照片

金馬獎、亞太影展最佳導演張毅 今日逝世，享壽69歲，他曾拍過「玉卿嫂」、「我這樣過了一生」等經典電影 ，知名媒體人胡幼鳳曾與他多次合作，也曝光張毅的私下秘密，也就是他與導演李行情同父子的多年情誼，始終不變。

胡幼鳳指出，在她於2008年擔任金馬獎秘書長期間，曾在台中舉辦李行導演的作品成果展，並在百貨公司舉行開幕式，張毅、楊惠姍現身用推車推出一座專為李行鑄造的大型琉璃藝品，高逾一公尺半透明的作品上面，用金字縷刻著李行導演的重要作品。原來是張毅感念李行導演當年提攜後進，願意為他執導的「玉卿嫂」擔任監製，助他完成創作夢，也因此提升他的影壇地位，並為女主角楊惠姍脫胎換骨，登上影后寶座，並種下一生的情緣。

胡幼鳳表示李行導演當天感動得哽咽落淚，並說：「因為一路看到他們辛苦地奮鬥走過轉行創業的艱辛過程。」事後也為他們充滿感恩之心，格外感動。

另一部分是張毅曾聽聞李行導演想再導一齣千萬打造的舞台劇「夏雪」，但苦於資金難籌，雖然他頃全力支持，但也提出2個條件，第一個條件是不可對外公開，第二個則是他敬愛李行，了解他為求完美一定會對「夏雪」費盡心力，但沒把握預算控制會不會超支，希望胡幼鳳督導進度，不過胡幼鳳自認是門外漢，唯一能做的還是成人之美，所幸後來舞台劇順利演出，李行也一圓心願，胡幼鳳也一直謹守秘密，直到張毅離世才公開。記者另外電詢李行導演身邊工作人員，工作人員表示李行導演對此事不便多做回應。

胡幼鳳擔任台北電影節總監時，曾邀請張毅為焦點導演，並選映「玉卿嫂」、「我這樣過了一生」、「我的愛」等3部電影，邀請他與魏德聖導演對談，猶能感受到張毅導演對於電影的熱愛。