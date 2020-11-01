「魯冰花」女星李淑楨驚爆離婚 5年後二嫁圈外人

以電影「魯冰花」走紅的女星李淑楨驚爆離婚又結婚。 圖／摘自臉書

以電影 「魯冰花」中的古茶妹童星一角走紅的女星李淑楨，當年賺人熱淚的演出勇奪金馬獎最佳女配角，但近日演藝圈盛傳她已和任職電視台的老公黃崇家離婚，李淑楨透過經紀人草莓證實早已和黃崇家離婚多年，離婚原因是兩人感情淡了。但更驚爆的是李淑楨早於去年又再婚，對方還是持外籍國籍的人士，目前婚姻幸福。

對離婚又結婚，李淑楨經紀人草莓接受聯合報訪問時說：「我們沒有想隱瞞，是根本沒有人問，且淑楨就是好好地拍戲也沒有甚麼新聞價值，所以也沒多提。」

李淑楨的前夫黃崇家是吳念真的得意門生，也是製作人，兩人在2004年結婚，兩人當初非常低調，直到懷孕後才曝光。李淑楨當時曾說：「跟老公是先認識3、4年，正式交往不到1年。」兩人是因為潛水擦出愛的火花來。

不過兩人已在2014年前後離婚，兩人育有一女15歲，離婚後女兒歸爸爸。

李的經紀人透露，兩人離婚沒有特殊原因就是感情變淡，雙方和平分手，且離婚後兩人仍保持良好互動，甚至李淑楨最近在拍大愛台「飄洋過海來愛你」，前夫也在同一家電視台工作，問到兩人互動？李淑楨的經紀人說：「他們關係還是很好，因為離婚也沒交惡，不會覺得奇怪。」

但驚爆的是李淑楨在一年多前又再婚，對方是她在國外旅行時認識，據知對方是持有國外籍圈外華人 ，目前兩人婚姻幸福。

李淑楨離婚其實已有端倪，她在2014年時曾在6月中竟「拋家棄子」，撇下老公和9歲女兒，獨遊歐洲17天！當時媒體訪問她，她還不認為女人生小孩，就要全部奉獻給家庭，台大社工系畢業的她，認為東方社會多壓抑，當媽媽除了對新生命負責，也要對自己生命負責，「與其壓抑自己，百分之一百陪小孩，但是沒辦法用心，不如百分之五十陪在身邊，百分之百用心。」她認為自己活得精彩開心，才能給家人快樂。

李淑楨4歲開始拍片，人生長達30幾年的光陰，就在攝影 棚與水銀燈下度過，在拍過無數作品後，包括「阿扁與阿珍」、「魯冰花」、「桂花巷」、「海灘的一天」等上百部電視與電影，她也是作家，推出2本創作，因為演技精湛，這些年雖然沒有在新聞媒體上曝光，但是仍戲約不斷。