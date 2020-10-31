史恩康納萊辭世 最出色的龐德 影迷最難忘的007

史恩康納萊2007年出席美國電影學會的活動。（歐新社）

讓「007情報員詹姆士龐德 」成為電影 史經典代表人物之一的蘇格蘭巨星史恩康納萊，昨日驚傳90歲離世。

他充滿性感魅力又兼具硬漢特質的表現，令原本只在伊恩佛萊明筆下的龐德，成為紅遍全球的影迷偶像，就算在他之後還有好幾代傳人，他仍被最多觀眾認為是史上最出色、最具代表性的龐德，無可取代。

史恩康納萊的兒子傑森表示，父親身體不適已有一段時間，在巴哈馬的住家於睡夢中過世，身旁有多位家人陪伴。

史恩康納萊在愛丁堡出生，父母是工廠工人與清潔婦，他曾因壯碩體格在健美比賽勝出，不時客串人體模特兒，順勢踏入影壇。起初發展不順利，直到和女星克萊兒布露姆合演根據托爾斯泰名著改編的BBC影片「安娜卡列妮娜」，表現頗獲好評。

他後來得到媒體民調中「理想龐德」的票選冠軍，最終也拿下「第七號情報員」主角。

「第七號情報員」在英國與亞洲各國創下出色票房佳績，續集跟著開拍，在第三集「金手指」製作單位砸重金炮製更大場面，又拉到美國 拍攝，北美觀眾終於被征服，史恩成為全球影壇最紅男星之一，他卻開始有了退出之意，期待能夠接演更具挑戰性的角色。

雖然他又履行合約再拍兩集，演完第五集「雷霆谷」後，鐵了心交棒，製作單位改捧澳洲男模喬治拉贊貝，觀眾反應卻不理想，喬治以為龐德熱已冷卻，只演一集就走人，第七集差點要由美國男星約翰蓋文接棒，但美國電影公司老闆堅持要史恩回來，寧可付賠償金打發約翰，史恩開出高價、片酬部分轉作慈善，終於再回來演了「金鋼鑽」，然後和正宗龐德片道別。

觀眾常會比較每代龐德的演出，也會傳他們之間有心結，其實史恩和後來另一位具代表性的羅傑摩爾是交情不錯的朋友，羅傑演出到後期，片商打算重拍「霹靂彈」為「巡弋飛彈」來和羅傑摩爾的正宗龐德打對台，砸錢說動史恩復出，但「巡弋飛彈」並非正統龐德片，史恩在此後永遠和007說再見。

1987年史恩先因「鐵面無私」獲奧斯卡最佳男配角，又以「聖戰奇兵」印第安納瓊斯之父一角翻紅，往後銀幕上的戀人甚至變成比他小一大截的蜜雪兒菲佛、凱薩琳麗塔瓊斯等，直到73歲拍完「天降奇兵」後決定不再拍戲，享受退休生活。

他和兒子傑森充滿衝突的關係是影壇話題，他支持蘇格蘭獨立又接受英女王封爵位，亦曾引起爭議。