開創007世代 元祖詹姆士龐德史恩康納萊 精彩一生

以「龐德 ...詹姆士龐德」(Bond... James Bond)這句開啟007世代台詞的第一代龐德史恩康納萊爵士(Sir Sean Connery)今天於睡夢中辭世,享耆壽90歲。

史恩康納萊在1930年8月25日出生於蘇格蘭愛丁堡噴泉橋(Fountainbridge)的工人家庭,幼時家境貧困,曾做過許多兼職,也在一些小戲院與電視劇演出。

史恩康納萊登上大銀幕的時間不算早,31歲才因為符合詹姆士龐德的人物設定而被選角,演出第一部、當時還是黑白畫面的007電影 「第七號情報員」(Dr. No)。他因此一砲而紅,接續演出6部007正式系列電影,直到1973年由羅傑摩爾爵士(Sir Roger Moore)接任。

龐德的正式系列片由羅傑摩爾接手演出後,史恩康納萊曾於1983年演出華納兄弟出資的007非正式系列電影「巡弋飛彈」(Never Say Never Again),與米高梅公司正式系列的「八爪女」(Octopussy)打對台。

這打破當時007電影每2年推出一部的規律,2部電影僅相隔4個月上映,出現罕見的詹姆士龐德對決戲碼,但票房由「八爪女」略勝一籌。

儘管史恩康納萊的電影票房或許不是第一,但在今年8月的票選中,歷代龐德都要讓道。Radio Times調查顯示,羅傑摩爾及飾演龐德長達14年的現任龐德丹尼爾克雷格(Daniel Craig)都不敵史恩康納萊,由他奪下「最佳龐德」頭銜。這不僅因為史恩康納萊是第一代龐德,更因為他一句「龐德...詹姆士龐德」塑造了龐德的形象及電影氛圍。

英國 廣播公司(BBC)報導,丹尼爾克雷格得知史恩康納萊逝世後表示:「史恩康納萊定義了一個時代及風格,他在銀幕上表現出幽默與魅力,打造出當代賣座鉅片。」

由於史恩康納萊以喜歡高爾夫著稱,丹尼爾克雷格除了向他的家人致意,也說:「不論他現在身在何處,希望那裡有高爾夫球場。」

史恩康納萊以龐德系列成名,但在其他電影的傑出表現令他拿獎。他在1988年以「鐵面無私」(The Untouchables)拿下奧斯卡及金球獎最佳男配角獎,並在1989年以印第安納瓊斯系列「聖戰奇兵」(Indiana Jones and the Last Crusade)獲得英國影藝學院電影獎(BAFTA Awards)及金球獎最佳男配角提名,隔年再度以「獵殺紅色十月」(The Hunt for Red October)獲英國影藝學院電影獎最佳男主角提名。

除演技精湛,史恩康納萊是公認的「越老越有味道」,曾於1989年59歲時被「時人雜誌」票選為「最性感男人」,並在1999年再度被票選為「20世紀最性感男人」。他也在2004年被選為「當代最偉大的蘇格蘭人」。

私生活方面,史恩康納萊在1962年娶了女演員黛安西蘭托(Diane Cilento),兩人育有一子,於1971年分居、1973年離婚。他在1975年與第二任畫家妻子羅克布呂納(Micheline Roquebrune)結婚,儘管史恩康納萊在1980年代與英國女歌手琳賽狄波洛(Lynsey de Paul)傳出緋聞,但並沒有動搖兩人婚姻。

1999年蘇格蘭議會首次開議時,史恩康納萊穿著蘇格蘭傳統服飾,與羅克布呂納攜手參加儀式。

2000年,史恩康納萊在愛丁堡聖十字宮(Palace of Holyroodhouse)獲英國女王伊麗莎白二世封爵,2003年演出最後一部電影「天降奇兵」(The League of Extraordinary Gentlemen),2006年宣布息影。

史恩康納萊是蘇格蘭獨立的堅定支持者,他晚年定居在巴哈馬,但在2014年蘇格蘭獨立公投之前,他曾說若獨立成功,他會考慮回蘇格蘭定居,但最終公投失敗。

蘇格蘭首席大臣施特金(Nicola Sturgeon)表示:「聽聞史恩康納萊爵士逝世的消息令人心痛,我們的國家今天替最愛的蘇格蘭之子哀悼。他畢生支持蘇格蘭獨立,和他有相同信仰的我們虧欠他一份由衷的感謝之意。」