開創007世代 元祖詹姆士龐德史恩康納萊 精彩一生

以「龐德...詹姆士龐德」這句開啟007世代台詞的第一代龐德史恩康納萊爵士今天於睡夢中辭世，享耆壽90歲。美聯社

以「龐德 ...詹姆士龐德」（Bond... James Bond）這句開啟007世代台詞的第一代龐德史恩康納萊爵士（Sir Sean Connery）今天於睡夢中辭世，享耆壽90歲。

史恩康納萊在1930年8月25日出生於蘇格蘭愛丁堡噴泉橋（Fountainbridge）的工人家庭，幼時家境貧困，曾做過許多兼職，也在一些小戲院與電視劇演出。

史恩康納萊登上大銀幕的時間不算早，31歲才因為符合詹姆士龐德的人物設定而被選角，演出第一部、當時還是黑白畫面的007電影 「第七號情報員」（Dr. No）。他因此一砲而紅，接續演出6部007正式系列電影，直到1973年由羅傑摩爾爵士（Sir Roger Moore）接任。

龐德的正式系列片由羅傑摩爾接手演出後，史恩康納萊曾於1983年演出華納兄弟出資的007非正式系列電影「巡弋飛彈」（Never Say Never Again），與米高梅公司正式系列的「八爪女」（Octopussy）打對台。

這打破當時007電影每2年推出一部的規律，2部電影僅相隔4個月上映，出現罕見的詹姆士龐德對決戲碼，但票房由「八爪女」略勝一籌。

儘管史恩康納萊的電影票房或許不是第一，但在今年8月的票選中，歷代龐德都要讓道。Radio Times調查顯示，羅傑摩爾及飾演龐德長達14年的現任龐德丹尼爾克雷格（Daniel Craig）都不敵史恩康納萊，由他奪下「最佳龐德」頭銜。這不僅因為史恩康納萊是第一代龐德，更因為他一句「龐德...詹姆士龐德」塑造了龐德的形象及電影氛圍。

英國 廣播公司（BBC）報導，丹尼爾克雷格得知史恩康納萊逝世後表示：「史恩康納萊定義了一個時代及風格，他在銀幕上表現出幽默與魅力，打造出當代賣座鉅片。」

由於史恩康納萊以喜歡高爾夫著稱，丹尼爾克雷格除了向他的家人致意，也說：「不論他現在身在何處，希望那裡有高爾夫球場。」

史恩康納萊以龐德系列成名，但在其他電影的傑出表現令他拿獎。他在1988年以「鐵面無私」（The Untouchables）拿下奧斯卡及金球獎最佳男配角獎，並在1989年以印第安納瓊斯系列「聖戰奇兵」（Indiana Jones and the Last Crusade）獲得英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）及金球獎最佳男配角提名，隔年再度以「獵殺紅色十月」（The Hunt for Red October）獲英國影藝學院電影獎最佳男主角提名。

除演技精湛，史恩康納萊是公認的「越老越有味道」，曾於1989年59歲時被「時人雜誌」票選為「最性感男人」，並在1999年再度被票選為「20世紀最性感男人」。他也在2004年被選為「當代最偉大的蘇格蘭人」。

私生活方面，史恩康納萊在1962年娶了女演員黛安西蘭托（Diane Cilento），兩人育有一子，於1971年分居、1973年離婚。他在1975年與第二任畫家妻子羅克布呂納（Micheline Roquebrune）結婚，儘管史恩康納萊在1980年代與英國女歌手琳賽狄波洛（Lynsey de Paul）傳出緋聞，但並沒有動搖兩人婚姻。

1999年蘇格蘭議會首次開議時，史恩康納萊穿著蘇格蘭傳統服飾，與羅克布呂納攜手參加儀式。

2000年，史恩康納萊在愛丁堡聖十字宮（Palace of Holyroodhouse）獲英國女王伊麗莎白二世封爵，2003年演出最後一部電影「天降奇兵」（The League of Extraordinary Gentlemen），2006年宣布息影。

史恩康納萊是蘇格蘭獨立的堅定支持者，他晚年定居在巴哈馬，但在2014年蘇格蘭獨立公投之前，他曾說若獨立成功，他會考慮回蘇格蘭定居，但最終公投失敗。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）表示：「聽聞史恩康納萊爵士逝世的消息令人心痛，我們的國家今天替最愛的蘇格蘭之子哀悼。他畢生支持蘇格蘭獨立，和他有相同信仰的我們虧欠他一份由衷的感謝之意。」