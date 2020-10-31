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最帥龐德 英國演員史恩康納萊去世享壽90

初代龐德史恩康納萊辭世 堅定支持蘇格蘭獨立

中央社倫敦31日綜合外電報導
英國廣播公司（BBC）報導，老牌影星史恩康納萊（Sean Connery）已經過世，享耆壽90歲。美聯社
英國廣播公司（BBC）報導，老牌影星史恩康納萊（Sean Connery）已經過世，享耆壽90歲。美聯社

英國廣播公司（BBC）報導，老牌影星史恩康納萊（Sean Connery）已經過世，享耆壽90歲。他生前以飾演007情報員詹姆士龐德電影聞名於世，並且堅定支持蘇格蘭獨立。

史恩康納萊的兒子傑森康納萊（Jason Connery）指出，父親「身體欠安已有一段時間」，這次是在巴哈馬家中睡眠時安詳過世。他在臨終前，有許多家人隨侍在側。

史恩康納萊是出生於蘇格蘭的英國演員，以飾演007情報員詹姆士龐德（James Bond）聞名於世，一生演出7部詹姆士龐德系列電影。各界普遍認為，他是史上最出色的007扮演者。

他的生涯代表作還包括「獵殺紅色十月」（The Hunt for Red October）、「將計就計」（Entrapment）、「絕地任務」（The Rock）及「心靈訪客」（Finding Forrester）等電影。

史恩康納萊演藝生涯橫跨數十載，曾拿下多個獎座，包括一座奧斯卡金像獎（Academy Award）、兩座英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）及三座金球獎（Golden Globes）。

他因為在電影「鐵面無私」（The Untouchables）飾演愛爾蘭警察一角，於1988年榮獲奧斯卡最佳男配角獎。

史恩康納萊1989年曾獲「時人雜誌」（People）評選為本年度「最性感男人」，1999年再獲上述雜誌評選為「世紀最性感男人」。

他向來支持蘇格蘭獨立，並相信自己有生之年能看到蘇格蘭獨立，被視為蘇獨的代表人物之一，晚年定居在巴哈馬。

2000年，史恩康納萊在愛丁堡聖十字宮（Palace of Holyroodhouse），獲英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）親自封爵。他今年8月25日才度過90歲大壽。

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