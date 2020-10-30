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F4飆唱「流星雨」言承旭帥炸 仔仔開口粉絲暴動了

記者陳慧貞／綜合報導
F4吳建豪、言承旭、周渝民、朱孝天相隔7年重聚。(取材自微博)
F4吳建豪、言承旭、周渝民、朱孝天相隔7年重聚。(取材自微博)

言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天2001年主演偶像劇「流星花園」紅遍兩岸三地、轟動日韓，不但捧紅劇中「F4」，4人更是紅翻天，叱吒演藝圈多年各領風騷，相隔7年，30日晚F4在江蘇衛視「一千零一夜」再度合體，現場演唱經典招牌歌曲「流星雨」、「第一時間」，全場嗨翻天，言承旭一身紅色西裝帥炸，「仔仔」周渝民一開口全場歡呼，氣氛高昂，連一旁的主持群也陶醉其中，邊唱邊擺動，勾起不少人青春回憶。

距離2013年合體，F4時隔7年再聚首，一首「流星雨」台下琅琅上口跟著嗨唱，周渝民提到：「謝謝讓F4在你的青春留下印記，謝謝大家對F4的支持和關注。」朱孝天也稱：「感謝江蘇衛視讓F4再次重聚，謝謝大家陪伴。」吳建豪下午彩排時還戴著口罩排唱，晚上則一身螢光綠西裝，有別於朱孝天、周渝民的暗色系造型，顯得格外顯眼。

來源：YouTube

F4再聚首，勾起廣大粉絲回憶，先前電視台就做接訪，不少粉絲表達十分期待，還有人直接向偶像示愛「言承旭，永遠是我的菜」，4 人合體透過直播，網友留言不斷，「感動啊，青春回來了」、「我天，眼淚出來了， 一下子回到19年前，那個MV還歷歷在目」、「想起當初奔回家追劇的日子」。

這些年來，F4成員紛紛成家，周渝民與老婆喻虹淵育有一女，吳建豪與新加坡百億千金石貞善（Arissa）2018年離婚，目前是單身，朱孝天近期藉由拍攝新網路節目「孝天食旅」，帶著老婆韓雯雯遊歷台灣，而言承旭在林志玲結婚後，也宣告結束萬年緋聞，至今仍是黃金單身漢。

F4吳建豪（右起）、言承旭、周渝民、朱孝天相隔7年重聚。(取材自微博)
F4吳建豪（右起）、言承旭、周渝民、朱孝天相隔7年重聚。(取材自微博)

林志玲 台灣 新加坡

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