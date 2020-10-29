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新歌MV秀蠻腰 TWICE隊長志效超狠減肥法造就完美身材

udn STYLE Lily
圖／擷自instagram
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時隔四個月火速推出新專輯《Eyes Wide Open》的TWICE，在26日推出主打歌〈I CAN'T STOP ME〉。跟上一次的〈MORE & MORE〉夏季風格不同，TWICE此次走的是酷帥復古風，搭配超炫的科技背景，完美消化更加成熟性感的曲風。

TWICE除了在造型、歌曲上的轉變，第二張正規專輯《Eyes Wide Open》也找來了Heize、杜娃黎波助陣，成員志效、SANA、多賢、彩瑛、娜璉也都參與作詞部分，一改過去甜美可愛的形象，九位成員都變得更加成熟穩重。

成員兼隊長志效在JYP公司已經有15年資歷，在出道前更是有著「十年練習生」之稱，不過在《SIXTEEN》選秀時期，曾因為壓力大而導致變胖，在拍照環節被攝影師點出身材問題，也曾被說「長得胖跳舞很遲鈍」，甚至在出道後的見面會中，遭粉絲狠酸「適合去玩舉重」。不過志效沒有被這些酸言酸語打倒，他靠著超強意志力還有健身習慣成功在三個月減下16公斤，並再也沒有復胖！TWICE這次的新歌MV中也能看見志效站C位、側開腿秀出纖細身材，究竟他是怎麼辦到的呢？來了解一下吧！

過去成員就曾在節目中說志效不管再晚再累，只要行程一結束便會直奔健身房。志效自己也說在健身房運動就是四個小時起跳，他會將有氧跟核心訓練交替做，不僅能打造不易胖體質，有良好的運動習慣也能消化大量行程工作。

飲食方面他更是出了名的意志力堅強，除了奉行少油、少鹽、不吃油炸物之外，餐餐都只吃半分飽，即使有成員在旁誘惑，志效說不吃就是不吃，忍耐力驚人。在這樣高壓自制的狀態下，要胖也是很困難。志效過去曾說曾靠著不健康的方法減肥，但其實瘦身就是少吃多動，沒有什麼能快速減肥的訣竅。他之後也找到適合自己的減肥方法，並維持運動習慣至今，難怪不會復胖，體態看起來超級好。

（影音來源：JYP Entertainment YouTube 頻道）

圖／擷自instagram
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