我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

超微同意以350億美元買賽靈思 今年全球第二大併購案

梅根充面子？喬治柯隆尼被曝出席婚禮前 和新人很不熟

記者蘇詠智／即時報導
哈利王子和梅根的婚禮名流雲集，營造出盛大的氣派。圖／路透資料照片
哈利王子和梅根的婚禮名流雲集，營造出盛大的氣派。圖／路透資料照片

婚禮是每個人生命中最重要的大事之一，有些人廣邀賓客出席，甚至帖子寄給不算熟的來賓。想不到，貴如英國皇室，婚禮舉世矚目，許多人想還不一定能受邀觀禮，居然也會有亂邀名人充場面這種事。

英國哈利王子和妻子梅根打從交往就受到各方高度關注，因兩人重視隱私，與八卦刊物關係惡劣，他們還把幾家媒體告上法庭，使得這幾家刊物逮住梅根的小辮子就緊咬不放。

英國「太陽報」近日就報導，梅根與哈利的皇室婚禮，喬治柯隆尼與貝克漢夫婦等名人應邀出席，喬治柯隆尼親口對哈利母親黛安娜生前的密友卡洛琳承認，並不怎麼熟識哈利跟梅根，似乎梅根只是為了面子才邀請好萊塢大咖，並不在乎和對方是不是有很好的交情，也不一定想和真正相熟的親友們分享自己嫁入室的喜悅。

梅根當時除了邀來喬治柯隆尼與妻子艾莫來為自己祝賀外，一直連繫父親、希望他能到場，但父親和她早已失和，藉口一堆不現身，使得看似盛大熱鬧的場面，依然留下遺憾，梅根此後就跟父親那邊包括幾位同父異母兄姊都切斷往來。

至於被邀來充人場的喬治柯隆尼跟艾莫，雖然當時只能莫名其妙來湊湊熱鬧，卻因為這一層淵源，當年夏天就邀哈利跟梅根到他們在義大利柯摩湖的別墅度假，哈利還借騎喬治的重機出遊，梅根則和艾莫忙著逗弄艾莫的一對子女，彼此距離拉近不少，現在真的算是好朋友了，只不過當年喬治出席婚禮嘴巴卻很老實，才會在幾年之後的現在，再度被八卦媒體緊咬不放，藉此讓梅根與哈利難看。

喬治柯隆尼與妻子盛裝出席英國皇室婚禮。圖／路透資料照片
喬治柯隆尼與妻子盛裝出席英國皇室婚禮。圖／路透資料照片

梅根 哈利 英國

上一則

愛黛兒當「周末夜現場」客座主持遭批種族歧視 原因竟是…

延伸閱讀

真的嗎？梅根被爆懷胎6月 女兒明年報到

真的嗎？梅根被爆懷胎6月 女兒明年報到

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？
氣憤梅根生子處理方式 威廉王子拒絕第一時間見姪子！

氣憤梅根生子處理方式 威廉王子拒絕第一時間見姪子！
凱特舅舅公開發文罵哈利與梅根 威廉與哈利別想和好？

凱特舅舅公開發文罵哈利與梅根 威廉與哈利別想和好？

熱門新聞

馬修麥康納體格健美，常在片中展現。（取材自IMDb）

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

2020-10-21 23:11
張文慈（右二）曬與八兩金（左二）、葉小霆（右一）合照。（取材自Instagram）

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

2020-10-18 01:07
圖／擷自instagram

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

2020-10-21 11:30
成龍與克里斯塔克主演的「尖峰時刻」系列票房熱賣。摘自推特

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

2020-10-26 12:34
周潤發、趙雅芝。摘自微博

「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框

2020-10-26 13:57
已經30歲的湯瑪斯布洛迪桑斯特，被認為「根本沒有老」，仍然像極青少年。圖／摘自YouTube

男星童顏超驚人 30歲仍像16歲！時間彷彿沒留下痕跡

2020-10-21 15:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？

新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？
「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框

「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框