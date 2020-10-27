梅根充面子？喬治柯隆尼被曝出席婚禮前 和新人很不熟

哈利王子和梅根的婚禮名流雲集，營造出盛大的氣派。圖／路透資料照片

婚禮是每個人生命中最重要的大事之一，有些人廣邀賓客出席，甚至帖子寄給不算熟的來賓。想不到，貴如英國 皇室，婚禮舉世矚目，許多人想還不一定能受邀觀禮，居然也會有亂邀名人充場面這種事。

英國哈利 王子和妻子梅根 打從交往就受到各方高度關注，因兩人重視隱私，與八卦刊物關係惡劣，他們還把幾家媒體告上法庭，使得這幾家刊物逮住梅根的小辮子就緊咬不放。

英國「太陽報」近日就報導，梅根與哈利的皇室婚禮，喬治柯隆尼與貝克漢夫婦等名人應邀出席，喬治柯隆尼親口對哈利母親黛安娜生前的密友卡洛琳承認，並不怎麼熟識哈利跟梅根，似乎梅根只是為了面子才邀請好萊塢大咖，並不在乎和對方是不是有很好的交情，也不一定想和真正相熟的親友們分享自己嫁入室的喜悅。

梅根當時除了邀來喬治柯隆尼與妻子艾莫來為自己祝賀外，一直連繫父親、希望他能到場，但父親和她早已失和，藉口一堆不現身，使得看似盛大熱鬧的場面，依然留下遺憾，梅根此後就跟父親那邊包括幾位同父異母兄姊都切斷往來。

至於被邀來充人場的喬治柯隆尼跟艾莫，雖然當時只能莫名其妙來湊湊熱鬧，卻因為這一層淵源，當年夏天就邀哈利跟梅根到他們在義大利柯摩湖的別墅度假，哈利還借騎喬治的重機出遊，梅根則和艾莫忙著逗弄艾莫的一對子女，彼此距離拉近不少，現在真的算是好朋友了，只不過當年喬治出席婚禮嘴巴卻很老實，才會在幾年之後的現在，再度被八卦媒體緊咬不放，藉此讓梅根與哈利難看。