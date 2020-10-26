戲劇7女神紅毯時尚PK 薄紗美腿互爭紅毯最美

擷自微博

年底是派對典禮季，許多大型典禮陸續舉辦，25日2020中國 ELLE風尚大典在在成都盛大舉行，許多藝人都到場參加，現場星光熠熠，包括楊冪 、唐嫣、江疏影、毛曉彤、古力娜扎、張鈞甯等人氣女神都盛裝出席，出場的瞬間就秒殺粉絲底片，整場紅毯有如一場精彩的性感生死鬥。

楊冪

身為中國「80後四小花旦」之一的流量女神、帶貨女王的楊冪，深受時尚界喜愛，是各大時尚活動、紅毯的常客，這次以Atelier Pronovias 2021春夏系列白色禮服，搭配珍珠耳環出席風尚大典，該禮服的立體花朵、裙襬透紗設計、深V剪裁不僅讓楊冪看上去唯美又性感。之後在典禮上她又換了一件平口黑色合身洋裝，展現高貴名媛氣場。

張鈞甯

女神張鈞甯近年來將演藝版圖擴張到中國，出演了不少中國影視作品，包括《武媚娘傳奇》、《溫暖的弦》、《如懿傳》等，表現備受肯定，這次受邀出席風尚大典，她身穿黑色CHANEL平口洋裝，合身的剪裁展現出她纖細的好身材，整套造型沒有過多的裝飾依舊美翻全場。

江疏影

江疏影今年憑藉人氣話題陸劇《三十而已》中單身櫃姐王漫妮一角再度走紅的江疏影，一舉一動都引發網友討論。擁有精緻五官、白皙無瑕的肌膚、高挑好身材的她，這次以黑色開衩透紗馬甲禮服征戰紅毯，大方展現姣好身材，堪稱全場最性感的女星。

毛曉彤

同樣因界演出《三十而已》而走紅的毛曉彤，近日行程滿檔，活動代接不完。給人甜美鄰家形象的她，這次出席典禮依舊維持一貫形象，以淡紫色禮服現身，整個人美得像是童話裡的人魚公主。

古力娜扎

出身新疆的陸劇女神古力娜扎，去年以《十年三月三十日》袁萊一角人氣再攀高峰，不僅拿下義大利 高跟鞋之王Sergio Ross同名品牌的首位亞洲區代言人，魅力甚至襲捲韓國，成為韓國化妝品牌SU:M37的代言人，還曾受邀出席MAMA典禮。身為紅毯常客的她，這次選穿Ralph & Russo 2020春夏高級訂製禮服現身風尚大典，比起其他女星多以長禮服作為造型，古力娜扎這套黑色短裙禮服，看上去俏麗又性感，而胸口的特殊剪裁給人一種要拆禮物的感覺，十分有特色。

趙露思

憑著《傳聞中的陳芊芊》、《最動聽的事》、《哦！我的皇帝陛下》、《我，喜歡你》等劇打開知名度，成為新興甜寵劇女神的趙露思，這次出席風尚大典，維持一貫的清新甜美形象，身穿淡粉色平口禮服，該禮服前短後長的設計，露出一雙筆直纖細的美腿，展現她39.5公斤的好身材。

白鹿

近期因演出話題陸劇《半是蜜糖半是傷》而人氣水漲船高的新霸屏女王白鹿，以一身穿深V銀黑拼接禮服現身風尚大典，禮服的深V、開高衩剪裁，完美襯托出她的好身材，讓她看上去性感又高貴，與劇中形象相差超大，令人驚艷。