阿諾史瓦辛格心臟開刀 自稱復原狀況良好

繼兩年前心臟開刀後,好萊塢 動作片男星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegeer)今天表示,他又「開心」了,感覺「很棒」。

這位主演「魔鬼終結者」(Terminator)系列影片的男星及加州 前州長在推特 (Twitter)發文指出:「我置換了一個新的主動脈瓣膜,來和上次手術置換的肺動脈瓣膜一起工作,我覺得很棒,我已經能在克里夫蘭的街道上漫步了。」

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA