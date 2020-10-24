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重金利誘007？Netflix、Apple TV+砸錢搶「生死交戰」

記者蘇詠智／即時報導
「007生死交戰」被傳成為幾家重量級OTT平台砸錢爭搶的目標。圖／摘自imdb
「007生死交戰」被傳成為幾家重量級OTT平台砸錢爭搶的目標。圖／摘自imdb

由於新冠肺炎疫情在歐美又有升高的態勢，已經卡住大半年沒有辦法上映的「007生死交戰」，又要延檔到明年4月、比原定今年4月整整挪後一年，偏偏明年上半年疫情能否大有好轉，沒人敢打包票。雖然龐德片的號召力強大，卻也難保觀眾的熱情不會隨著檔期一再延後而冷卻，近日竟有影評人德魯麥克文尼在推特上透露，聽聞Apple TV+和Netflix砸重金搶這部巨片，價碼之高簡直讓人不敢置信。

被視為英國國民大片、也是全球經典電影系列的007影片跳過戲院直接在網路平台上架？絕對教人難以相信，可是在新冠肺炎疫情暫時看不到盡頭的現在，發生什麼好像又都不奇怪。早先迪士尼也曾經將2億美元大片「花木蘭」在歐美等有Disney+的地區跳過戲院直接上架，觀眾需要另付一筆金額才能欣賞，儘管從其他單位推估的數據，「花木蘭」網路上架是開出紅盤，可是迪士尼並未將漫威「黑寡婦」等比照辦理，又被懷疑「花木蘭」並不算一次成功的實驗，因而「007生死交戰」不一定會加入此行列。

Apple TV+和Disney+去年同期先後開張，至今表現卻有明顯差異，為了強化戰力，Apple TV+灑下銀彈買了湯姆漢克斯「怒海戰艦」獨家推出權，讓該片從原定全球戲院上映直接轉在該平台上架，不像「花木蘭」在沒有Apple TV+的地方還能在大銀幕上映。倘若「007生死交戰」真的被它們爭取成功，將是全球觀眾頭一遭不用上戲院就可欣賞最新龐德大片，自然也有不少支持劇場體驗的觀眾直嚷著萬萬不可，還是願意多等一些時間透過大銀幕觀賞丹尼爾克雷格告別龐德一角的演出。

只不過，他們願意等，但還要再等多久？明年4月是否真能上映？片子早已經完成、難道不會被盜版集團覬覦而提前外洩？況且愈來愈多觀眾習慣待在家裡看影片，不再想忍受戲院裡其他觀眾一些惱人的行為。「007生死交戰」影片公司可否抵擋金錢誘惑，還是趁有錢賺時趕快先賺？都會影響片子最後的命運，大家只能拭目以待。

「007生死交戰」倘若繞過戲院、直接在網路上架，將是超過半世紀的龐德片史上第一次...
「007生死交戰」倘若繞過戲院、直接在網路上架，將是超過半世紀的龐德片史上第一次。圖／摘自imdb
丹尼爾克雷格最後一次扮演詹姆斯龐德的力作「007生死交戰」，檔期已經整整延遲一年...
丹尼爾克雷格最後一次扮演詹姆斯龐德的力作「007生死交戰」，檔期已經整整延遲一年，讓觀眾等候已久。圖／摘自imdb

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