我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：北半球面臨關鍵時刻 多國病例呈指數性成長

路透獨家：白登將獲建築工會背書 藍領選民力挺

布魯克林貝克漢與「變形金剛」億萬千金婚禮傳再延一年

記者蘇詠智／即時報導
布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲時常發布甜蜜秀恩愛的照片。摘自Instagram
布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲時常發布甜蜜秀恩愛的照片。摘自Instagram

被媒體戲稱為「英國皇室外的第2家庭」或是「民間皇族」的貝克漢一家，原本大兒子布魯克林和曾主演「變形金剛4」的億萬千金妮可拉佩茲決定明年9月舉行婚禮，據傳親朋好友也都收到通知要把那一天空出來見證他們的重要時刻，現在卻有可能要再往後延一年、直到2022年才舉行，原來兩人擔心屆時新冠肺炎疫情不知是否已受控制，如果要限制人數、減少群聚風險，還不如等到大家的健康都無虞，再來盡興同歡。

身為昔日英國「足球金童」大衛貝克漢與「前高貴辣妹」維多莉亞的長子，布魯克林從小就習慣在公眾眼光下生活，受到矚目的程度不見得輸給真正的王子，但他將要娶進門的妮可拉，才是更有來頭的千金，因為她的父親是身價據估計達13億美金的富豪，貝克漢一家的資產不到她們家的一半，因此精打細算的維多莉亞對妮可拉滿意到不行，想到可「高攀」美國豪門就連作夢也會笑。

妮可拉頂著億萬千金的頭銜進入演藝圈，雖然沒因「變形金剛4」成為大牌，卻比任何巨星都還具貴氣，她和布魯克林三不五時就發布彼此的甜蜜合照，全世界都知道兩人正愛得纏綿、火熱。最早布魯克林和妮可拉計畫在英國、美國各辦一場婚禮，好讓親友都能分享他們的喜悅，現傳出婚期恐再延一年，有人推論他們也可能先結婚，再找時間補辦典禮。

布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲戀情正濃。摘自Instagram
布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲戀情正濃。摘自Instagram
布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲傳婚禮要延到後年舉辦。摘自Instagram
布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲傳婚禮要延到後年舉辦。摘自Instagram

布魯克林 英國 美國

上一則

「漂亮寶貝」布魯克雪德絲自認太大隻 55歲重拾自信

延伸閱讀

搭機赴中需3日內核酸檢測 華人緊張

搭機赴中需3日內核酸檢測 華人緊張
市警布碌崙南區新高官 斯蒂芬森訪亞裔民安隊

市警布碌崙南區新高官 斯蒂芬森訪亞裔民安隊
皇后區疫情「轉黃」 公校下周重開

皇后區疫情「轉黃」 公校下周重開
葛謨更新疫情3級地圖 皇后區紅區變黃區 公校可重開

葛謨更新疫情3級地圖 皇后區紅區變黃區 公校可重開

熱門新聞

馬修麥康納體格健美，常在片中展現。（取材自IMDb）

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

2020-10-21 23:11
張文慈（右二）曬與八兩金（左二）、葉小霆（右一）合照。（取材自Instagram）

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

2020-10-18 01:07
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
圖／擷自instagram

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

2020-10-21 11:30
楊冪工作室17日公開美照，展現好身材。（取材自微博）

楊冪外套僅穿一半 渾圓豪乳曲線畢露

2020-10-17 22:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的
完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步
終辯民調出爐！CNN：白登獲5成3支持 勝川普

終辯民調出爐！CNN：白登獲5成3支持 勝川普
全美第一！ 瑞德西韋 獲FDA全面核准治療新冠

全美第一！ 瑞德西韋 獲FDA全面核准治療新冠