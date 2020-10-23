布魯克林貝克漢與「變形金剛」億萬千金婚禮傳再延一年

布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲時常發布甜蜜秀恩愛的照片。摘自Instagram

被媒體戲稱為「英國 皇室外的第2家庭」或是「民間皇族」的貝克漢一家，原本大兒子布魯克林 和曾主演「變形金剛4」的億萬千金妮可拉佩茲決定明年9月舉行婚禮，據傳親朋好友也都收到通知要把那一天空出來見證他們的重要時刻，現在卻有可能要再往後延一年、直到2022年才舉行，原來兩人擔心屆時新冠肺炎疫情不知是否已受控制，如果要限制人數、減少群聚風險，還不如等到大家的健康都無虞，再來盡興同歡。

身為昔日英國「足球金童」大衛貝克漢與「前高貴辣妹」維多莉亞的長子，布魯克林從小就習慣在公眾眼光下生活，受到矚目的程度不見得輸給真正的王子，但他將要娶進門的妮可拉，才是更有來頭的千金，因為她的父親是身價據估計達13億美金的富豪，貝克漢一家的資產不到她們家的一半，因此精打細算的維多莉亞對妮可拉滿意到不行，想到可「高攀」美國 豪門就連作夢也會笑。

妮可拉頂著億萬千金的頭銜進入演藝圈，雖然沒因「變形金剛4」成為大牌，卻比任何巨星都還具貴氣，她和布魯克林三不五時就發布彼此的甜蜜合照，全世界都知道兩人正愛得纏綿、火熱。最早布魯克林和妮可拉計畫在英國、美國各辦一場婚禮，好讓親友都能分享他們的喜悅，現傳出婚期恐再延一年，有人推論他們也可能先結婚，再找時間補辦典禮。