影帝馬修麥康納回憶錄：父親和母親歡好時「馬上風」逝

馬修麥康納近日推出回憶錄，透露不為人知的性愛秘密。(路透資料照片)

曾被選為「全球最性感男人」的奧斯卡 影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey），在最近推出的回憶錄「綠光」（Greenlights）中，除透露曾在18歲時被男人擊昏、於貨車後座性侵 等個人秘密外，也揭露父親因和母親歡好時「馬上風」而去世。

馬修麥康納在好萊塢以長相帥氣、體格健美聞名，常有機會與女星大演親熱場面，本身提到性愛話題，態度也並不保守。他回憶接到父親死訊的那一刻，是母親打來的電話，他差點腿軟，因為不敢相信父親竟然撒手人寰，而且母親提到父親的死因，是在性愛達到高潮時突然心肌梗塞，他馬上想到父親生前對他講過好幾次：「我要走的時候，會是在和你媽媽恩愛時。」結果一語成讖。

對於父母之間的關係，馬修形容「有如太平洋上颳起風暴 」，他們相愛時纏綿悱惻，鬧不和時也會暴力相向，結了又離、離了又結，總共兩次離異，但結婚3次，因此父親去世時還和母親是合法夫妻。

馬修母親現在已88歲，他曾經突發奇想，想把她介紹給合演「紳士追殺令」（The Gentlemen）的休葛蘭（Hugh Grant）喪偶多年的91歲父親，還打趣表示也許當兩人一碰面，天雷勾動地火，就會躲到不知那兒親熱去了。