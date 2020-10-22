Red Velvet成員認耍大牌 道歉：對我的言行感到羞恥

Irene認了就是大頭症女星，並公開道歉。圖／摘自IG

南韓 某擁有15年經歷的資深造型師A某日前於社群 發長文表示將爆料某位藝人耍大牌的荒謬行徑，不但對前輩視而不見、冷言冷語、指手畫腳等惡劣態度，讓A某備受侮辱而落淚，文後還標籤「#psycho #monster」的標籤，這兩個標籤也讓網民們開始猜測文中所指的「她」是人氣女團Red Velvet中的成員之一。

網友憑標籤鍵盤柯南出指的就是Red Velvet，她們曾推出過歌曲「Psycho」，而Red Velvet小分隊不久前剛發行歌曲「Monster」。矛頭指向Irene或瑟琪中的藝人。事件延燒一整天，她們所屬公司SM娛樂完全沒做任何動作，倒是Irene稍早在IG發聲，認了就是事件當事人，並向外界道歉。

A某自認入行15年，什麼大風大浪都看過，在服務該藝人前已略知她的情況，她形容該藝人「對身邊的人來說是人間失格 + 戴著笑哈哈面具的人偶 + 沒經過社會磨煉的『小大人』長久缺失人性 + 對最親近人展露的自卑情結 + 將所有心理缺失都展露出來的傻氣 + 目中無人，在見她之前就已經聽說過很多，應該做好心理準備，然而今天依舊被她電氣針射中（被她罵慘），倒讓我不知該說什麼。」而A某過去曾是媒體工作者，她當下就錄音，並放話要動用關係也要復仇。

經過一天的延燒，Irene稍早在IG拉黑畫面，認了就是當事人，並寫道「對於我愚笨的態度與輕率的言行，向對心裡受傷的造型師真心道歉。我能到這個位置，是因為一起努力的許多人的幫助，在不成熟的行為下造成的巨大傷害，對此我感到後悔也正在反省當中。透過此事，我回顧過去的時光，對於我不足的言行感到相當羞恥，也再次感受到工作人員們的珍貴。往後會讓此事不再發生，更慎重的思考並行動，對於支持著不足的我的粉絲，因為此事而感到費心的大家，再次真心道歉。」