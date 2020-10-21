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星爵沒支持白登遭網友砲轟 鋼鐵人、浩克逆風相挺

編譯周辰陽／綜合報導
好萊塢演員克里斯普萊特2月中出席電影「½的魔法」首映典禮。(路透)
好萊塢演員克里斯普萊特2月中出席電影「½的魔法」首映典禮。(路透)

美國總統大選進入最後階段，部分曾演出「復仇者聯盟」的演員聯袂為民主黨候選人白登募款，其中卻不見「星爵」克里斯普萊特（Chris Pratt）身影，引發不滿網友「出征」，「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）與「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）則不畏逆風，發聲力挺克里斯普萊特保持低調。

美國部分網友很早就懷疑普萊特是好萊塢罕見的保守派，甚至還是川普總統的秘密支持者，「罪狀」包括受訪認為好萊塢沒有充分反映一般藍領美國人心聲，對美國政治分裂的性質感到不適，被艾倫佩姬（Ellen Page）點名參加反同教會，現任岳父、「終結者」阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）是共和黨員，只呼籲粉絲在民眾選擇獎投票給自己的電影等等。

對網友狂轟普萊特是「好萊塢最差克里斯」（另外三位是「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「雷神」克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)與「科克艦長」克里斯潘恩（Chris Pine），魯法洛在推特表示，「你們大家，克里斯普萊特是個堅定的男人。我自己認識他，不是誹謗，看看他怎麼過生活。他只是通常不公開談政治。這是干擾。朋友們，讓我們專注於大獎（大選）。我們就快贏了。」

小勞勃道尼也發文感嘆，「這什麼世界…沒有罪的人在對我兄弟克里斯普萊特丟石頭」，稱許他是「按原則生活的真正基督徒，從未展現正面與感恩以外的特質」，並強調普瑞特現任岳母是甘迺迪家族成員，「將堅持服務視為最高價值。」

道尼還在貼文文末對酸民喊話，「如果你們對克里斯有意見，我有一個新穎的想法。把你們的社群媒體帳號刪掉，跟你們自己的人格缺陷坐下、處理好後慶祝自己的人性，克里斯普瑞特我挺你啦。」

美國 好萊塢 社群媒體

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