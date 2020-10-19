賈樟柯退出平遙影展：下屆起由中國政府主辦

平遙國際電影展17日在山西平遙古城舉行，由賈樟柯導演的電影《一直遊到海水變藍》舉行亞洲首映。(中新社)

中國 導演賈樟柯日前突然宣布，他和他的團隊明年起將退出自己一手創立的平遙國際電影展 ，把影展交給政府。一些電影 圈的人士則擔心，未來這個影展的特色將因此消失。

平遙是山西古城，出身山西的導演賈樟柯從2017年宣布成立此獎，每年10月舉行，今年已是第4屆。今天是本屆影展的最後一天，賈樟柯卻在昨天晚上臨時宣布召開記者會。

北京日報報導，賈樟柯在記者會上表示，他和他的平遙影展團隊將退出平遙影展，把影展交給政府，希望能有好的團隊來接手。

賈樟柯說，今年可能是自己團隊做的最後一屆平遙國際電影展。「我們沒有花政府一分錢，全部是社會的資本，我們已經把這個品牌打造好了。」還說精神上會一直支持這個影展。

媒體形容，這個消息來得突然，除了記者會是臨時宣布召開，賈樟柯的妻子、演員趙濤當天下午接受採訪時，還提到了對明年影展的展望。

賈樟柯強調影展「沒有花政府一分錢」，卻選擇在影展強壯的時候離開。儘管賈樟柯在記者會上未多做說明，但原因引來各方猜測。

中國電影類自媒體的評論指出各種可能的原因，像是當地政府看到平遙影展這幾年辦得風生水起，想收穫成果；也有人說，是賈樟柯團隊和當地政府在影展未來發展方向上，有了不可調和的矛盾；還有人說，是今年影展評出的獲獎影片有幾部出了問題。

平遙電影展在中國電影圈人士心目中，是小而美、屈指可數的中國藝術電影展，具有強大潛力。對於未來「沒有賈樟柯的平遙電影展」，目前電影圈的人看法都很保守。

中國獨立紀錄片導演聞海在社群平台臉書上說，可以預見，由地方政府來接手掌管的平遙國際影展，將會和中國眾多地方影展一樣，成為無趣、無聊的「平遙官方影展」。他並認為，過去數度跟政府正面抗衡的中國獨立影像展宣布停辦之後，「中國已無任何影展有能力展映不受官方認可的聲音」。

中國的自媒體平台上也有人含蓄評論表示，「藝術不該整齊劃一，展示藝術的平台亦是如此」。