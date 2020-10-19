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「黑寡婦」多次延期 投資人喊「建議直接網路看」

記者陳建嘉／即時報導
「黑寡婦」。圖／摘自推特
「黑寡婦」。圖／摘自推特

漫威年度大片「黑寡婦」是「復仇者聯盟：終局之戰」、「蜘蛛人：離家日」之後最受注目的娛樂大片，原定今年5月上映，卻被新冠肺炎疫情影響，延期至10月，眼見疫情從未好轉，更進一步延期至明年5月，作為史嘉莉喬韓森的最後一部漫威電影，命運多舛，就連迪士尼投資人都苦喊「不如直接上串流平台」。

根據「綜藝報」報導，迪士尼的投資人丹羅伯最近受訪時，主動表示「黑寡婦」不如直接放棄院線發行，直接登上Disney+，此舉是為了打敗強敵Netflix，但報導也指出，倘若迪士尼出這一招，那就代表戲院生態會更為艱困。

丹羅伯說：「我認為這些保守的高層不想在大規模電影上冒險，所以將「黑寡婦」延期至明年5月，我並不欣賞他們這種遇到危機卻選擇逃避的做法，他們可以透過訂閱模式來推動利潤的產生，從微軟、亞馬遜，都是一步步這樣過來的，這種模式是一定能夠獲益的。」丹羅伯也更進一步提到Disney+的最大勁敵Netflix，「Netflix就有強大用戶基礎，讓他們可以投資大量的內容並促銷，獲得更多的客戶，迪士尼還沒達到這個目標，所以得盡快了，如果他們的用戶無法與之匹敵，那就代表他們與Netflix永遠無法抗衡」。

迪士尼 Netflix 投資

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