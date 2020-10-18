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「東京愛情故事」莉香名言：就是喜歡！ 經典流傳至今

記者杜沛學／台北報導
「東京愛情故事」被戲迷視為最經典的日劇之一。圖／八大提供
「東京愛情故事」被戲迷視為最經典的日劇之一。圖／八大提供

1991年日劇東京愛情故事」改編柴門文的同名漫畫搬上螢幕，劇中女主角莉香在大街上輕喚完治的片段，成了影迷腦海中無法抹滅的畫面，詮釋角色的鈴木保奈美與織田裕二，造就這齣神劇被視為經典搭擋。

兩年前，鈴木保奈美與織田裕二睽違27年再度合體，演出日劇「金裝律師」話題十足，但留在粉絲心目中最經典的代表，莫過於兩人首次合作的「東京愛情故事」，即便經過這麼多年，日前這部作品仍被票選「平成時代最令人感動的電視劇」第二名，影響觀眾至深。劇中鈴木保奈美扮演的「赤名莉香」，有句經典台詞：「喜歡就是喜歡，沒什麼丟人的，但也沒什麼了不起。」深受粉絲喜愛，與被認為是獨立女性的代表典範。

執導「東京愛情故事」的永山耕三導演，在成功打響這部成名作品後，陸續推出「長假」、「戀愛世紀」等經典連續劇，號稱「黃金名導」。而根據媒體報導，「東京愛情故事」幕後選角過程，第一個確認人選即是鈴木保奈美。出道時有著少女偶像般的青澀模樣，在節目上卻顯少見她笑，也不唱歌，流露出特立獨行的氣質，與故事女主角作風相像，因而成為角色莉香的首選女星。

鈴木保奈美在1998年結婚後，暫別演藝圈，相夫教子全心照顧3個女兒，直到小女兒進入小學後才復出。她在接受日本女性雜誌訪問時，大方談及家庭生活，尤其提及女兒們，鈴木保奈美苦笑表示，不管任何時間都有人在講話，很吵，為了讓自己耳根子清靜，她會獨自一人上超市購物，享受「不必說話」的小確幸。雖然復出拍戲，但她重心仍以家人為主，像是為女兒準備便當，是直到小女兒上高中才停止，是非常用心經營家庭的全職媽媽。

「東京愛情故事」被戲迷視為最經典的日劇之一。圖／八大提供
「東京愛情故事」被戲迷視為最經典的日劇之一。圖／八大提供
鈴木保奈美詮釋「赤名莉香」被認為是獨立女性的代表典範。圖／八大提供
鈴木保奈美詮釋「赤名莉香」被認為是獨立女性的代表典範。圖／八大提供

東京 日劇 導演

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