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「艾蜜莉」爆紅爭議 挨批歧視法國人 女主角發聲了

記者陳建嘉／即時報導
莉莉柯林斯提及「艾蜜莉在巴黎」對法國人的刻板印象，坦言有很多是來自於她自己及製作人達倫史塔的真實經歷。Netflix提供
莉莉柯林斯提及「艾蜜莉在巴黎」對法國人的刻板印象，坦言有很多是來自於她自己及製作人達倫史塔的真實經歷。Netflix提供

莉莉柯林斯主演美劇「艾蜜莉在巴黎」收視告捷，在Netflix平台上線後，多日榮登點播排行榜冠軍，劇中結合時尚、喜劇以及愛情等多項迷人元素，被外媒盛讚為「慾望城市2.0」。然則戲紅是非多，先前遭到法國傳媒一致批評，砲轟全劇有許多歧視法國人的元素，莉莉近期受訪時，則為此出面緩頰。

莉莉柯林斯演出「艾蜜莉在巴黎」再度爆紅，不過人紅是非多，言行時常引起外界關注。摘...
莉莉柯林斯演出「艾蜜莉在巴黎」再度爆紅，不過人紅是非多，言行時常引起外界關注。摘自IG

莉莉柯林斯在「艾蜜莉在巴黎」演出一名初來法國的年輕社群行銷專員，對巴黎的美景、美食以及浪漫愛情無比嚮往，但該劇又影射法國人懶惰、高傲且性生活混亂，引起法國網友抗議，莉莉最近接受英國版「Vogue」訪問時首度回應，「我以前在巴黎拍片時，遭遇幾乎與艾蜜莉一模一樣」。

法國男星盧卡斯巴禾因「艾蜜莉在巴黎」爆紅，他也出面為莉莉柯林斯緩頰。Netfli...
法國男星盧卡斯巴禾因「艾蜜莉在巴黎」爆紅，他也出面為莉莉柯林斯緩頰。Netflix提供

莉莉說當時公寓暖氣壞了整整2周、電梯停電外加踩到狗屎，劇中很多內容都是她與製作人達倫史塔的真實體驗，「不過艾蜜莉都以樂觀的態度面對，而且常常自嘲」，她同時也希望觀眾放輕鬆，不要太認真看待這部喜劇。

31歲莉莉柯林斯憑該劇人氣暴漲，一舉一動都受到注目，受訪時還提到艾蜜莉個性魯莽衝動，應為剛從大學畢業的新鮮人，此番話一出立刻引起網友反彈，認為出身自星二代的她一路走來星運順遂，這段話更證明她不食人間煙火，網友指出艾蜜莉能被芝加哥公司外派到巴黎，又有碩士學位，初估至少也有30歲。

莉莉柯林斯(左)與百老匯女星陳敏迪(右)在「艾蜜莉在巴黎」的對手戲相當幽默。Ne...
莉莉柯林斯(左)與百老匯女星陳敏迪(右)在「艾蜜莉在巴黎」的對手戲相當幽默。Netflix提供

莉莉被許多網友砲轟，因此在IG上公開道歉，並貼出劇照自嘲「妳也許不是22歲，但有時候妳的態度卻很像22歲」，她也提到艾蜜莉的劇中設定為從未出過國，對於法國的一切都感到很新鮮，所以有時才會表現得更像個小孩子。

社群 美劇 歧視

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