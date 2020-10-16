小鬼過世滿月遺作曝光 「想靠演戲養老」願望逼哭粉絲

小鬼生前接受訪談視頻曝光，網讚帥如木村拓哉。（取材自臉書）

台男星黃鴻升（小鬼）16日過世滿一個月，社群 釋出他生前接受酒商訪談的內容，10分48秒的影像，他談到「演員是我進入演藝圈第一件想做的事情，也是我未來想要更加努力的方向，也許我現在沒有辦法再繼續演戲，可能花了太多時間在綜藝上了，但我相信有一天，我會用演員這個角色來養老」，讓不少粉絲看了淚崩，留言寫道「還是不敢相信你離開了」、「感覺你像是從未離開一樣」。

他在影片中穿著酒紅色系西裝、搭配微捲的長髮，讓不少粉絲讚他帥如木村拓哉；他以爬山比喻他的演藝之路，「想到另外一座山山底，很抱歉，你必須下來，再爬到另一座山山頂」，在高山時保持謙卑，下山則要享受自己的孤獨；憑「綜藝玩很大」小隊長再度贏來事業高峰，他形容像是「真人秀」，展現真實的自己，帶給大家歡樂，沮喪與難過只能自己承受，某次更因為30比0，讓他難過地掉下眼淚。

小鬼憶起在接演電影 「角頭」時，為了演出阿雄的角色，他將自己關進廁所、失聯24小時，只為感受坐牢的孤寂感，最後說服導演 與出資人，成功接到這個角色；他提到盼以演員的身分養老，演別人的哥哥、甚至爸爸，角色不限制，「純粹熱愛表演的人，有表演就會很開心」。也分享在平時積極培養其他興趣，等到遇到低潮，才會更懂得如何走出來。

小鬼真誠、真切的態度，充滿正能量，其中也透露不少對於未來工作的計畫，但突如其來的離開，讓不少粉絲如今再看滿是遺憾，紛紛留言「很可惜在這裡暫停了腳步，不然很想陪著你一起走，看你能爬上多高的高山」、「很可惜他的計畫不能自己完成，真的很心痛」、「希望明年的金鐘可以帶鬼哥一起爬上另一座山的山頂」。