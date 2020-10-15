戲院快倒光 Netflix邀李奧納多、小珍妮佛、梅莉拍新片

李奧納多狄卡皮歐將要連續演出兩部影音串流平台投資拍攝的影片。圖／路透資料照片

受到新冠肺炎影響，美國 戲院已經大半年沒幾部好萊塢巨片推出，觀眾人數跌到谷底，最大連鎖影城AMC甚至宣稱可能今年底、明年初就會耗盡所有現金；與此恰成反比的則是影音串流平台愈來愈興盛，Netflix 最新喜劇甚至開出珍妮佛勞倫斯、李奧納多狄卡皮歐、梅莉史翠普、凱特 布蘭琪等大堆頭帝后陣容。

影音串流平台趁戲院景氣低到谷底，灑錢網羅巨星、名導，Netflix最新自製喜劇「Don’t Look Up」由「大賣空」亞當麥凱掌舵，珍妮佛勞倫斯與李奧納多狄卡皮歐將演一對低階科學家，為了警告人類可能會有巨大小行星撞毀地球，因此跑遍全美發布警訊，無奈碰到的人們不是不相信就是不在意。

除了一早就敲定珍妮佛勞倫斯擔任主角之一，這部片籌備過程中還網羅了凱特布蘭琪，也一直向李奧納多狄卡皮歐招手，直到他確定拍攝不會與他和馬丁史柯西斯、勞勃狄尼洛合作的新片「花月殺手」撞期才點頭加入，此外尚有強納希爾、提摩西夏勒梅、樂壇小天后亞莉安娜、資深影后梅莉史翠普、「六人行」馬修派瑞等，堪稱連大銀幕新片都遠遠不及的黃金陣容。

而李奧納多狄卡皮歐的「花月殺手」其實已經確定由Apple TV+投資拍攝，顯然願意找大牌壯聲勢的不只目前最夯的Netflix，同樣開張快滿一年的Disney+也要擴大部門，將影音平台經營得更有聲有色，充分突顯影音平台正當道的氣勢。