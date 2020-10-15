BTS防彈少年團經紀公司掛牌首日飆一倍 團員身價近千萬

南韓男子偶像團體「防彈少年團」（BTS）。（路透）

南韓 男子偶像團體「防彈少年團」（BTS）所屬的唱片公司Big Hit娛樂（Big Hit Entertainment）的股票，15日在南韓股市首度公開上市交易，一開盤就直奔漲停，股價 直竄至發行價的兩倍，七名BTS團員的資產價值也水漲船高，成為千萬美元 富豪。

Big Hit娛樂公司股票15日開盤以每股27萬韓元（235美元）價格開出，遠高於13.5萬韓元的首次公開發行（IPO）定價，並且再大漲30%，達漲停限制門檻。這使得Big Hit公司市值衝上11兆韓元，超越其他三大南韓娛樂經紀公司的合計市值。

Big Hit籌得8.2億美元一案是南韓三年來最大IPO案。儘管新冠病毒疫情迫使該公司取消現場演唱會，但Big Hit仍設法拉高業績，BTS靠著線上演唱會與首張英語單曲「Dynamite」（炸藥）維持高人氣，讓投資人爭相搶進參與Big Hit的IPO案。

隨著Big Hit股價大漲，經紀公司創辦人房時爀的財富躍增至38億美元，進入持股富豪排行榜。由於房時爀先前也將持股贈與BTS的成員，每名成員在8月獲得68,385股Big Hit股票，以盤中股價計算，代表每人持股價值超過2,000萬美元。