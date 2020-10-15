裘莉別再囂張？布萊德彼特不介意送她進監獄！

布萊德彼特被傳不介意讓安琪莉娜裘莉被關進監獄裡。(路透資料照片)

布萊德彼特 與安琪莉娜裘莉 的離婚對決進入作戰模式，一直忍讓裘莉的小布 ，打定主意不要再退縮，不怕正面迎擊，而「New Idea」雜誌竟稱他的「不怕正面衝突」居然包括有可能送裘莉去吃牢飯！

雖然歐美娛樂媒體曾經指布萊德彼特在私人飛機上和家人發生爭執，甚至對護衛裘莉的養子麥杜斯動粗，使裘莉下定決心提離婚，並搶先丟出離婚申請，自此後的4年內，裘莉在兩人最在乎的孩子監護權上佔盡便宜，不管小布如何爭取，最多就是探視權，孩子們還是大都跟裘莉居住。

裘莉被傳一度設法要洗腦小孩討厭爸爸，以便讓自己爭取到百分之百的監護權，或是用各種奧步阻攔小布與孩子們重聚，最後在法庭的喝止、並且表明不惜開罰的情況下，才乖乖配合，讓小布得到和孩子們應有的相處機會。

眼看現在離婚鬧上檯面、無法私下協調談出結果，當布裘對簿公堂時，難保不會有啥情緒反應，「New Idea」指小布打算不和裘莉再對話，除非有警員陪在他與裘莉身旁，要是裘莉對他怒吼或做出任何讓他感到自己安全受威脅的行為，警方就正好可以把裘莉上銬羈押、送進監牢，這是他對裘莉一再出怪招、不想讓他公平取得對等孩子監護權的終極報復。

但離婚需要鬧到那麼嚴重、非得有人鋃鐺入獄？專門打臉八卦的網站認為，小布或許樂見裘莉被關，卻不見得會使出手段讓她被關，這兩者之間大有差別。至於兩人離婚鬧到最後會如何收場，大家恐怕只能繼續看下去。