女星揭劉詩詩真實性格 喊閨蜜「坐大腿」網跪了

倪妮爆料劉詩詩私底下個性很像男孩子。圖／摘自微博

中國 女星劉詩詩當年因演出「步步驚心」中的「若曦」紅透半邊天，外型氣質清新脫俗的她，總給人溫柔婉約形象，但最近好友倪妮卻爆料，其實私底下的劉詩詩，個性大剌剌、像個男孩子，還曾直接叫她「坐大腿」，作風十分豪邁。

劉詩詩與吳奇隆婚後5年，去年4月生下寶貝兒子「步步」，10月她便復出拍電視劇「親愛的自己」，該戲今年9月播出時還引來許多討論，近期工作室更發出劉詩詩為戲配音照，雙腿岔開豪邁坐姿，一度還引發熱議，顯示其直爽帥氣性格。

最近好友倪妮為2人合拍的新戲「流金歲月」宣傳，受訪時就大吐劉詩詩私下作風，坦言以前2人共用一個化妝師，一直就很欣賞對方低調個性、溫柔特質，一度還以為她是南方姑娘，後來才知道是北京 人，合作「流金歲月」演閨蜜，私下互動超乎想像，「我們倆經常想說，彼此閨蜜在私下會有哪些小動作？她就直接拍拍腿：『來，坐！』讓你坐她腿上。」透露劉詩詩不拍戲時，個性活潑，「挺男孩子性格的一個女孩」，讓網友看了哈哈笑：「不愧是詩爺」、「劉詩詩是個爺們有誰不知道」、「詩爺可不是白叫的」，引來不少討論聲。