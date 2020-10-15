我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

湯姆克魯斯要搶「美國隊長」的最愛？！傳對她很有好感

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯與海莉艾特沃合作「不可能的任務」被傳緋聞。圖／路透資料照片
湯姆克魯斯與海莉艾特沃合作「不可能的任務」被傳緋聞。圖／路透資料照片

新冠肺炎疫情在歐美不見好轉，片商不敢拿砸大錢的巨片當炮灰，戲院苦無大片吸引觀眾，不是又要停業就是在倒閉的邊緣，但新的巨片紛紛延檔，更新的電影還在趕拍，形成一種畸形的不平衡。

湯姆克魯斯「不可能的任務」最新續篇就從英國、挪威轉戰義大利拍外景，受到媒體高度關注，竟也讓他再度被傳花邊。「Woman's Day」宣稱阿湯對曾扮演「美國隊長」最愛—卡特探員的海莉艾特沃極為喜愛，每次對戲都有一種熱戀少男的害羞，只要兩人同場甚至是應劇情需要、海莉必須抱住他，就會讓他相當開心。

乍看之下，阿湯又為合演女星傾倒，一如當年和妮可基嫚演出「霹靂男兒」後擦出戀愛火花，海莉有機會變成他最新鎖定的對象，不過他每一次拍攝「不可能的任務」系列或是其他影片，都常被傳緋聞，粉絲早就見怪不怪。早先他也被傳過很喜歡在該系列演出冷豔女間諜的蕾貝卡佛格森，被指「蕾貝卡的長相與氣質令他想起昔日的妮可」，或是在拍「神鬼傳奇」時傳和片中的兩位美女看對眼等等，事後都證明，純粹是八卦刊物在編故事。

這一回的女主角海莉艾特沃，出了名的對私生活很保密，專門打臉八卦的網站指她都未必還是單身，阿湯怎麼可能隨變亂鎖定？真正的原因恐怕在阿湯對於合作夥伴向來在公開場合保持笑容、以示親切，才會讓八卦刊物找到機會大做文章。

湯姆克魯斯被指對海莉艾特沃很有好感。圖／路透資料照片
湯姆克魯斯被指對海莉艾特沃很有好感。圖／路透資料照片
海莉艾特沃因在漫威影片中扮演卡特探員，受到觀眾喜愛。圖／摘自imdb
海莉艾特沃因在漫威影片中扮演卡特探員，受到觀眾喜愛。圖／摘自imdb

八卦 義大利 美國

上一則

好萊塢婚變好拖戲 布裘4年不夠看 阿諾快10年還沒離成

下一則

女星揭劉詩詩真實性格 喊閨蜜「坐大腿」網跪了

延伸閱讀

和阿湯離婚太痛苦？妮可基嫚感謝現任老公

和阿湯離婚太痛苦？妮可基嫚感謝現任老公
和阿湯離婚太痛苦？妮可基嫚感謝老公凱斯厄本的呵護

和阿湯離婚太痛苦？妮可基嫚感謝老公凱斯厄本的呵護
與阿湯哥半夜賽車…妮可基嫚憶舊情：當時很幸福

與阿湯哥半夜賽車…妮可基嫚憶舊情：當時很幸福
妮可基嫚回憶與湯姆克魯斯的婚姻：我們很幸福！

妮可基嫚回憶與湯姆克魯斯的婚姻：我們很幸福！

熱門新聞

大陸網紅woppei平日是網拍服飾模特兒。（取材自微博）

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

2020-10-11 02:17
《陰屍路》最後一季將有24集，分別在在2021年、2022年播出。（取材自豆瓣電影）

「陰屍路」確定11季畫句點 籌拍2部衍生劇續嚇人

2020-10-11 03:00
資深武打明星王羽榮獲第56屆金馬終身成就獎。（圖：金馬執委會提供）

「獨臂刀王」王羽傳去世 女兒王馨平急澄清：沒有這樣的事

2020-10-09 23:56
梅莉莎班諾伊（左）與合演「女超人」的克里斯伍德結婚，生了兒子。圖／摘自Instagram

「女超人」前夫認了用iPhone砸她臉斷鼻樑、家暴！！

2020-10-09 16:18
朱一龍被爆隱婚生子，但遭到駁斥。（取材自微博）

朱一龍遭曝隱婚生子 「兒子和他不同姓」

2020-10-10 02:25
擷自instagram

「花木蘭」劉亦菲、鞏俐替身演員起底 網友：拜託出道

2020-10-09 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天

紐約全州單日確診1707人 葛謨：不會再回到春天