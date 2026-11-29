技嘉。(記者吳康瑋／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 彭博指稱NVIDIA GB300機櫃疑流入中國，技嘉則澄清相關序號產品係2025年底出貨馬來西亞的樣本機，且已依法完成出口許可程序。

彭博追查輝達 （NVIDIA ，又稱英偉達）GB300人工智慧 （AI）伺服器流入中國，並點名台灣伺服器大廠技嘉。技嘉今天澄清，該序列號產品為2025年底出貨至馬來西亞客戶的樣本機器，相關流程完整且合法合規。

根據彭博資訊調查，兩家中國企業將輝達高階Blackwell機櫃安裝在上海一座資料中心，並以此作為抵押品向金融機構貸款。

針對GB300機櫃是如何進入中國，彭博資訊將產品序號輸入公開保固資料庫，發現該伺服器由台灣技嘉製造；技嘉負責將輝達晶片組裝到伺服器及機櫃中。

技嘉今天晚間公告澄清，經查證該序列號產品為2025年底出貨至馬來西亞客戶的樣本機器，相關產品在出口前，皆依照規定流程事先申請並取得出口許可證，流程完整且合法合規。

技嘉強調，一定恪守法規，針對最新規定東南亞4個管制先進AI晶片進口國家，會協助相關客戶申請美方出口許可，一旦核准後，技嘉會依相關法規辦理。

技嘉認為，目前客戶增數與需求保持強勁，會有效調整客戶出貨順序，所以此次東南亞4國進口管制新規，對公司庫存與業績並無影響，看好明年業績仍將持續強勁成長，也強調向來嚴格遵循美方最新晶片出口管制法規。

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