蘋果公司共同創辦人賈伯斯。(美聯社資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 金融時報專欄認為，黃仁勳回鍋輝達象徵矽谷從全球化輕資產，轉向政治化與重資產模式，雖有成長動能，卻也埋下市場、地緣與政策風險。

喬布斯30年前重返蘋果公司時，博得滿室員工喝彩。黃仁勳 本周回鍋重掌輝達（Nvidia，又稱英偉達）執行長兵符時，也贏得員工起立鼓掌。但金融時報專欄作家傅里斯評論指出，黃仁勳絕不是喬布斯，他靠在任總統施壓回聘、面臨國會調查、公司股東今年市值蒸發1兆美元，還累積逾5,000億美元的資產負債表外交易。

傅里斯寫道，或許這只是個案？是人工智慧（AI）競賽加劇地緣政治壓力、美國總統川普無視常規、黃仁勳獨裁式領導風格造成的結果？也有人擔心，少了黃仁勳，輝達的晶片設計領導地位、對台灣供應商的掌控、複雜的循環融資安排，都將隨之瓦解。

傅里斯指出，輝達風暴只是「矽谷變形」的縮影——從喬布斯政治中立、擁抱全球、輕資產（asset-light）的願景，轉向政治化、美國優先和「重資產」（asset-heavy）。

冷戰時期，矽谷和美國政府密不可分。晶片、衛星定位系統（GPS）和去中心化網路，都源自於軍事用途研究。

到2015年，矽谷科技巨人已轉型為對全球消費者服務。網路效應和工作委外趨勢，促成了「輕資產」商業模式。這些科技巨擘事業版圖遍及全球，獲利不菲。Google母公司Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟和輝達，這六大咖每部署1美元資本，就帶進7美元營收。

是什麼因素使今日矽谷巨擘成為白宮晚宴座上賓、允諾投資數千萬美元？傅里斯主張是多重因素使然。矽谷公司正積極投資AI，算力需求激增、一些生產線回岸、晶片和能源稀缺，使科技業變得資本密集。六大巨頭如今每投入1美元資本，帶進1美元營收。原屬輕資產的輝達，如今對供應商和客戶許下巨額資金承諾。其他科技巨頭也養成類似習慣，僅蘋果除外。據估計，若把帳外交易全部以淨現值（net present value）列入資產負債表，那麼每投入1美元資本可帶進的營收，將降到65美分。

他指出，在美國總統川普主政下的今天，要避開出口管制和關稅，贏得五角大廈合約、補助和營建許可，向當權者靠攏變得更有利；科技界對創辦人的偶像崇拜，而這些企業強人行事不拘公司治理「小節」，也使矽谷公司更容易受川普影響。

一般投資人的反應可能是：那有什麼關係？只要科技巨頭賺錢就好。科技六巨頭現在的市值比2024年高20%，比2015年更增加逾800%。華爾街分析師認為，未來他們合計的資本回報率將從絢爛回歸平淡，但仍會比可接受的最低水準多一倍。

專欄點出3大風險

傅里斯表示，從三方面來看，科技業容錯空間小。

一、AI投資熱潮若是消退，資本密集就變成一大弱點，意味將受更大的壓縮。輝達可能面臨痛苦的抉擇：銷售減緩，或必須透過更多資產負債表外的資金安排支撐客戶的購買力。

二、從全球市場退守美國，也有問題。輝達之前尋求地緣政治套利，裹著美國星條旗但產品賣到全世界，包括中國大陸。倘若輝達產品只賣美國盟友，營收估計將降低10%到25%不等；對科技業整體而言，降幅大約是10%。

三、政治立場偏袒某一政黨的風險更明顯。民主黨已表明要調查川普的政商關係，並主張放緩資料中心建設；若民主黨候選人將來入主白宮，或許也會把科技產業導向該黨的政策目標。一旦AI景氣下滑，或新產品周期來臨，導致企業想放棄不合時宜的投資計畫，必會招致背叛的指控。

傅里斯總結指出，科技巨頭今日置身於喬布斯當年難以認可的處境。矽谷下一次蛻變，在追求科技卓越之餘，也必須努力重拾財務紀律，並與政治保持距離。

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