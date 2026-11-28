聯邦存款保險公司(FDIC)總部。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國聯合富達銀行因被認定營運不健全遭關閉，第一公民銀行接手其大部分資產與存款，成為美國兩年多來最大銀行倒閉案。

美國又傳銀行倒閉，而且是兩年多來規模最大的一起。聯邦貨幣監理署(OCC)27日關閉印第安納州伊凡斯維爾(Evansville)的聯合富達銀行(United Fidelity Bank)，並指派聯邦存款保險 公司(FDIC)擔任接管人。總部位於北卡羅來納州洛麗(Raleigh)的第一公民銀行(First Citizens Bank)隨即接手。

OCC表示，聯合富達銀行「處於不安全或不健全的狀態」，可能無力償還債務，因此下令關閉。

根據FDIC，截至9月30日，聯合富達銀行總資產約59億元，存款總額約54億元。第一公民銀行承接該行幾乎所有資產與大部分存款；據路透報導，這筆收購涵蓋資產59億元、存款45億元及貸款31億元。

第一公民銀行透過競標勝出，出價包含約26億元的資產折價，且不支付存款溢價。交易也包括聯合富達旗下的子公司，例如房地產開發與管理公司Pedcor Homes。

FDIC估計，這起倒閉案將讓存款保險基金付出約18億3000萬元的成本。

FDIC表示，聯合富達銀行的存款戶將自動轉為第一公民銀行的存款戶，「客戶不需要更改銀行往來關係，所有資金和存款保險保障都會保留」，但部分經紀存款(brokered deposits)不在移轉範圍內。周末期間，存款戶仍可照常開支票、用自動提款機(ATM)或簽帳卡提款，貸款戶也應照常繳款。

聯合富達銀行在印第安納、伊利諾、佛州、科羅拉多州及美屬維京群島共有22家分行，都將以第一公民銀行的名義重新營業：原本周六有營業的分行28日照常開門，其餘分行下周一恢復營業。在第一公民銀行通知系統轉換完成前，客戶應繼續到原分行辦理業務。如有疑問，可撥打FDIC免付費電話1-866-431-1725。

這是自2024年4月費城的共和第一銀行(Republic First Bank)倒閉以來，美國規模最大的銀行倒閉案；共和第一銀行當時資產約60億元。第一公民對接手倒閉銀行並不陌生，2023年3月矽谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉時，大部分業務也由第一公民承接，那次倒閉一度引發外界擔心美國爆發更大規模的銀行危機。