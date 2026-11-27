在11月市場劇烈震盪之際，科技股力圖收復失土，美股27日在因假期縮短的交易日中上漲作收。路透

AI摘要 文章摘要整理： 在11月劇烈震盪後，美股27日反彈收高，科技股與半導體股回升帶動主要指數周線收漲，下周焦點則落在就業數據與黃仁勳國會聽證會。

在11月市場劇烈震盪之際，科技股力圖收復失土，美股27日在因假期縮短的交易日中上漲作收。

美股26日因感恩節 休市，27日道瓊 工業指數上漲591.99點或1.18%，收50,774.94點；史坦普500指數上漲114.71點或1.6%，收7,297.49點；以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲543.70點或2.31%，收24,129.50點。

儘管波動加劇，主要指數仍收周線漲幅，其中道瓊周漲3.4%，表現最佳。

投資人對AI獲利能力的緊張情緒緩解，科技股賣壓暫歇，半導體股反彈。輝達（Nvidia）股價小幅上漲，美光（Micron）則大漲逾7%。

國際油價走勢回落，布蘭特原油小幅下跌至每桶90美元；此前葉門青年運動叛軍加強攻擊沙烏地阿拉伯能源基礎設施，一度牽動市場神經。

美國第3季國內生產毛額（GDP）成長4.3%，顯示經濟強勁擴張，公債殖利率隨之攀升，10年期公債殖利率升至4.92%。

美股27日於美東時間下午1時提前收盤，債市則於下午2時收市，當天沒有重大財報或經濟數據公布。

下周財報行事曆較為清淡，但最新就業數據，以及輝達執行長黃仁勳 出席國會聽證會，將成為市場關注焦點。