彭博資訊調查，兩家中國企業將輝達（Nvidia）高階Blackwell架構安裝在上海一家與黃仁勳緋聞對象黃樂有關的資料中心，並以此作為抵押品向金融機構貸款。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 彭博揭露輝達Blackwell高階晶片疑流入與黃樂及Megaspeed相關的上海資料中心，並被兩家中國企業拿來作為貸款抵押。

根據彭博資訊調查，兩家中國企業將輝達 （Nvidia）高階Blackwell機櫃安裝在上海一家與黃仁勳 緋聞對象黃樂有關的資料中心，並以此作為抵押品向金融機構貸款。

根據11月提交給中國監管機關的文件，上海碩曜科技（Shanghai Shuoyao）在長三角人工智能超算中心（Yangtze River Delta Project）安裝了一台GB300 NVL72機櫃，並以此設備作為抵押，向上海科創銀行取得人民幣9,600萬元（約1,400萬美元）貸款。

報導指出，另一家由東京母公司控制的上海科棧（Shanghai Kezhan）也涉及類似的融資安排，該公司在相關文件中披露了於2025年底以其位於該資料中心的一台採用Blackwell晶片的GB200伺服器作為抵押，向一家由上海地方政府機構全資持有的融資租賃公司取得人民幣9,000萬元貸款。

這些文件首次揭露輝達Blackwell處理器已流入一家與黃樂及Megaspeed有關聯的中國資料中心。這些處理器直到最近還是輝達最強大的資料中心產品，而且未經美國許可出口至中國一直都是違法行為。

近幾周來，輝達及其剛復職的執行長黃仁勳因未能阻止公司產品流向中國而受到密切關注。美國官員認為，這種影子貿易價值數十億美元。

目前尚不清楚這台GB300機櫃是如何進入中國，最終落腳上海碩曜或是當地媒體報導的這處特定場址，據報導，這處地點可容納多達80萬台伺服器。

彭博資訊將產品的序號輸入公開保固資料庫，發現該伺服器由台灣技嘉科技製造。技嘉負責將輝達晶片組裝到伺服器及機櫃中，資料庫還提供了序號對應的型號名稱，與這家台灣公司生產的GB300 NVL72伺服器機櫃相符。

彭博資訊向技嘉提供了機貴的序號，試圖了解技嘉最初將這些硬體賣給了誰以及何時售出。技嘉以政策為由，拒絕回答這些問題，一名發言人在電子郵件聲明中表示，該公司「執行所有業務時均遵守適用的法律與法規」，「所有交易均受公司內部法遵要求，以及當時有效的相關法律法規的約束」。

事件另一個關鍵，是上海碩曜與新加坡公司Megaspeed的關係。美國正調查Megaspeed涉嫌將輝達晶片轉運至中國，上海碩耀則與其有業務往來。上海碩曜本月罕見公開承認是Megaspeed的服務供應商，但強調雙方合作僅限於一般商業往來。

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