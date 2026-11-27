美股27日早盤四大指數齊揚。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美股感恩節後早盤全面反彈，四大指數走高，本周可望以強勁漲勢收官；市場同時關注聯準會升息預期，Nvidia則逆勢下跌。

美股 27日早盤四大指數齊揚，周線可望強勁收高，為行情震盪的一周畫下句點。

道瓊指數早盤一度上漲500點或1%，史坦普500指數漲1.2%，那斯達克綜合指數漲1.5%。費半上漲1.6%，台積電ADR勁揚近3%。

其他科技股方面，Meta漲3%，SpaceX也漲2.6%。馬斯克26日宣布擴大股票捐贈計畫，承諾每年捐贈美國所有兒童SpaceX股票。輝達（NVIDIA ）跌1.6%，CoreWeave跌0.7%。

截至周27日盤前，道瓊指數本周累計大漲4.2%，可望創下去年4月以來最大周線漲幅；史坦普500指數同期上漲3.9%，那斯達克指數上漲4.1%。

華爾街部分人士認為，近期股市走弱，更多是受到聯準會（Fed）可能升息的影響。周三公布的個人消費支出（PCE）物價指數，進一步鞏固Fed未來幾個月將多次升息的預期。

3Fourteen Research 策略師派斯（Warren Pies）表示，「Fed才是影響市場中期走勢的關鍵因素」。他也說，許多人擔心，2018年的情況可能重演，當年Fed曾四度升息，而當前情勢有許多令人不安的相似之處。

美國股市昨（26日）因感恩節 休市，今日預定於美東時間下午1時提前收盤。

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