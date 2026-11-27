慘賠？韓女主播報導股災忍不住哽咽引揣測 她全都說了
南韓女主播金雅賢在播報科技股重挫時情緒哽咽，引發是否慘賠的揣測，但她事後強調是因散戶在股災中受創而落淚。
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南韓女主播金雅賢在播報科技股重挫時情緒哽咽，引發是否慘賠的揣測，但她事後強調是因散戶在股災中受創而落淚。
南韓1名財經電視台節目女主播25日播報全球科技股跌勢時，當現場螢幕秀出南韓科技業巨頭三星電子的相關金融商品大跌圖表後，她忍不住哽咽，引發網友猜測她是否也蒙受損失。
「今日印度報」（India Today）報導，身為市場專家的首爾經濟電視台（Seoul Economic TV）女主播金雅賢（Kim Ah-hyun，譯音）當時在她的直播節目「金雅賢的黃金股票」（Kim Ah-hyun's Golden Stock）中，先是討論美國那斯達克股票市場走軟，並提醒觀眾跌勢可能加劇。
隨後現場螢幕上出現圖表，顯示1檔以三星電子（Samsung Electronics）為標的的單一個股槓桿型金融產品大跌約15.2%，此時金雅賢突然情緒湧現，一度停頓哽咽、難以繼續發言，之後才鼓勵散戶在「非常艱難的市況」下保持堅強。
等到節目在休息時間過後恢復時，金雅賢為自己未能控制好情緒向觀眾致歉，並提醒散戶勿見到股價反彈就急著買進，而是寧願把錢省下來。
事發前1天，南韓綜合股價指數（KOSPI）重摔6.16%至10個月新低，其中南韓晶片業巨擘三星和SK海力士（SK Hynix）股價大受打擊。
不過，金雅賢在之後的直播節目中解釋，她並非因為個人交易虧損而情緒失控，而是她想到許多散戶在這波跌勢中慘虧的故事，情緒難以平復。她並形容自己是為了散戶的無力感而流下「憤怒的眼淚」。
她在直播節目中談到美國那斯達克走弱後，螢幕又秀出三星電子相關金融商品大跌約15.2%的圖表，因而情緒湧現、停頓哽咽，短暫難以繼續播報。 因為她是在播報股災時突然失控落淚，畫面與股市重挫高度連結，讓不少網友懷疑她是否因自己也持有相關部位而受到損失。 金雅賢在後續直播中表示，她並非因個人交易虧損才落淚，而是想到許多散戶在這波跌勢中慘虧，對他們的無力感與痛苦感到憤怒與難過。
精華 FAQ
她在直播節目中談到美國那斯達克走弱後，螢幕又秀出三星電子相關金融商品大跌約15.2%的圖表，因而情緒湧現、停頓哽咽，短暫難以繼續播報。
因為她是在播報股災時突然失控落淚，畫面與股市重挫高度連結，讓不少網友懷疑她是否因自己也持有相關部位而受到損失。
金雅賢在後續直播中表示，她並非因個人交易虧損才落淚，而是想到許多散戶在這波跌勢中慘虧，對他們的無力感與痛苦感到憤怒與難過。
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