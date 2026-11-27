南韓首爾一家銀行的交易室內，外匯交易員正在顯示美元兌韓元匯率、基準韓國綜合股價指數（KOSPI）與韓國證券交易商自動報價系統指數（KOSDAQ）的螢幕前工作。路透

AI摘要 文章摘要整理： 南韓女主播金雅賢在播報科技股重挫時情緒哽咽，引發是否慘賠的揣測，但她事後強調是因散戶在股災中受創而落淚。

南韓 1名財經電視台節目女主播25日播報全球科技股跌勢時，當現場螢幕秀出南韓科技業巨頭三星 電子的相關金融商品大跌圖表後，她忍不住哽咽，引發網友猜測她是否也蒙受損失。

「今日印度報」（India Today）報導，身為市場專家的首爾經濟電視台（Seoul Economic TV）女主播金雅賢（Kim Ah-hyun，譯音）當時在她的直播節目「金雅賢的黃金股票」（Kim Ah-hyun's Golden Stock）中，先是討論美國那斯達克股票市場走軟，並提醒觀眾跌勢可能加劇。

隨後現場螢幕上出現圖表，顯示1檔以三星電子（Samsung Electronics）為標的的單一個股槓桿型金融產品大跌約15.2%，此時金雅賢突然情緒湧現，一度停頓哽咽、難以繼續發言，之後才鼓勵散戶在「非常艱難的市況」下保持堅強。

等到節目在休息時間過後恢復時，金雅賢為自己未能控制好情緒向觀眾致歉，並提醒散戶勿見到股價反彈就急著買進，而是寧願把錢省下來。

事發前1天，南韓綜合股價指數（KOSPI）重摔6.16%至10個月新低，其中南韓晶片業巨擘三星和SK海力士（SK Hynix）股價大受打擊。

不過，金雅賢在之後的直播節目中解釋，她並非因為個人交易虧損而情緒失控，而是她想到許多散戶在這波跌勢中慘虧的故事，情緒難以平復。她並形容自己是為了散戶的無力感而流下「憤怒的眼淚」。