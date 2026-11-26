圖為中國面板企業維信諾展場。(維信諾官網)

AI摘要 文章摘要整理： 維信諾否認已與投資者敲定交易，但市場仍傳京東方有意收購其整家公司；在OLED價格下跌與持續虧損壓力下，公司正籌畫增資以穩住控制權。

南韓 媒體報導，中國面板大廠京東方有意收購同業維信諾，收購對象也從原先規劃的單一OLED產線，擴大為維信諾整家公司。維信諾25日晚間發布公告，表示「截至本公告披露日，公司未與任何投資者形成具體交易方案，未與任何投資者簽署任何具有法律約束力的協議或文件。」

公告同時稱，公司正在籌畫向特定對象發行股票以優化資本結構，本次發行是否會導致控制權變更尚不確定。

公告針對的傳聞始於24日，南韓媒體「THE ELEC」援引知情人士報導稱，京東方正在推進對維信諾的收購，最初考慮購買一條OLED產線；在與合肥市相關方面會面後，討論範圍擴大至整家公司。

多位接近交易的消息人士給出了一個清晰的時間分界線：維信諾如果在一個月內籌到人民幣46億元，還有機會守住控制權；如果籌不到，京東方預計在12月確定具體的收購範圍。

國際金融報報導，今年6月，CINNO Research發布的統計數據顯示，2025年按各面板企業營收排名，京東方連續三年位居全球第一，維信諾尚未進入前十；按營業利潤排名，三星顯示仍居全球第一，TCL華星、京東方、惠科分列第二至第四位，營業虧損最大的三家則分別為維信諾Visionox、和輝EDO和日本顯示器JDI。

實際上，維信諾的資金壓力早已寫在報表上。最新財報顯示，今年前三季度，營收人民幣59.5億元，年減1.5%；虧損人民幣24.3億元，虧損與上年相比擴大49.76%，已超過2025年全年虧損總額。

CINNO首席分析師周華表示，維信諾虧損的原因是行業基本問題，因為OLED面板價格持續下跌，不止維信諾，境內其餘面板廠OLED部分也是虧損的。

儘管手機市場是OLED面板最大的需求基本盤，據CINNO Research，今年上半年柔性OLED手機面板均價年減17%；先前還預計今年第三季度6.7吋柔性OLED面板價格將降至18美元，較2023年第一季度降幅達50%。

Omdia顯示業務高級總監David Hsieh此前也指出，智慧手機OLED滲透率已超50%，市場缺乏新的增長動力，即使增加先進功能，面板價格仍在下跌。同時，PC品牌方對筆記型電腦和平板電腦的OLED面板尋求更低成本，相較LCD面板的價格優勢持續縮小。

未來幾年，隨著境內更多8.6代OLED產線投產，面向多應用領域的面板價格和規格競爭將更加激烈。作為境內較早起步的OLED面板廠商，維信諾是龍頭廠商中少有的以AMOLED為核心主業、收入高度集中的公司。

與京東方、TCL華星等多技術路線、多品類布局的廠商相比，維信諾缺少LCD等業務對沖，業績對OLED價格周期更為敏感。週期下行時，壓力直接體現在報表上。