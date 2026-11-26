英國央行在最新報告中指出，為AI和資料中心擴張提供資金的複雜借貸結構，令人擔憂。 路透

AI摘要 文章摘要整理： 英國央行指出，AI投資雖支撐成長，但龐大舉債、表外承諾與網路安全風險正讓全球金融體系更脆弱，若市場修正恐推升借貸成本並引發外溢效應。

英國央行 （BOE）26日在金融穩定半年報中表示，AI 投資熱潮雖支撐全球經濟成長，但所需融資的規模與廣度，正使全球金融體系更最弱，容易受衝擊。

融資規模與互聯性： BOE估計，超大規模雲端業者今年AI相關債券 發行將增逾一倍，達到逾3,050億美元，約占投資級公司債發行總額8%。若再計入晶片製造商與資料中心業者，整體「生態系」的舉債規模將超過包括英國在內的部分大型已開發國政府。央行指出，AI融資市場不斷擴大，正加深整個金融體系各環節的連動，使某一領域的壓力更易傳導至其他領域。預期2027年融資需求將續增，並觸及投資級債、槓桿融資、私募信貸，以及公開市場與私募股權。

利率與借貸成本：英國央行認為， 融資規模可能龐大到「加大全球實質利率上行壓力」，推高政府、家庭與其他企業的借款成本。

不透明與表外負債：BOE指出，參與AI建設的企業間融資，安排缺乏透明度，常透過「特殊目的實體」，並由超大規模業者提供的租賃、採購協議、託底保障與擔保支撐。表外安排使未來潛在負債的償付能力更難評估。央行估計，超大規模業者目前債務與表外承諾，合計已逾4兆美元，若遇壓力或市場下修未來AI營收預期，這些承諾的規模與性質可能承受壓力。

市場波動：近幾周AI股以輝達為首劇烈震盪，單是上周那斯達克綜合指數成分股的市值就縮水逾4兆美元，儘管之後部分反彈。央行認為，部分避險基金減少借款，放大了波動，所幸未對更廣泛金融市場造成重大影響。對其他市場的外溢效應也有限，不過在更嚴重的衝擊下，股票部位損失可能迫使全球活躍的投資人在包括主權債市場在內的其他市場去槓桿。

網路安全：BOE重申，前沿AI模型對金融機構與市場基礎設施的網路安全，構成威脅。開放權重模型運行成本可能低於專有模型，且安全防護更容易被停用或移除，恐使惡意行為者更易取得並利用先進AI模型。