晶片類股遭拋售，川普政府宣布新的20%關稅，加上個人消費支出（PCE）物價指數顯示10月物價漲幅加快，美股25日走勢分歧，大盤跌幅收斂。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美股因核心PCE通膨升溫與川普新20%關稅消息承壓，晶片與AI股遭拋售，但道瓊仍逆勢收漲，市場對12月升息預期升高。

晶片類股遭拋售，川普政府宣布新的20%關稅 ，加上個人消費支出（PCE）物價指數顯示10月物價漲幅加快，美股25日走勢分歧，大盤跌幅收斂。

道瓊 工業指數上漲164.25點或0.33%，收在50,182.95點；史坦普500指數下跌18.31點或0.25%，收在7,182.78點。華爾街對通膨 與AI交易的焦慮持續牽動市場，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌147.73點或0.62%，收在23,585.80點。

半導體股走弱，輝達（Nvidia）股價在尾盤收斂部分跌勢後，仍下跌近4%。儘管黃仁勳重掌輝達後曾帶動美股11月23日大漲，但市場對獲利能力與過度投資的疑慮仍在，AI交易面臨壓力。

25日的市場焦點在於最新PCE物價指數。數據顯示，聯準會（Fed）偏好的通膨指標核心PCE升至3.3%，高於經濟學家預期的3.2%。這份數據進一步強化市場對Fed在12月升息的押注，交易員預估下月升息25個基點（1碼）的機率達98%。

川普政府同時宣布，對中國、歐盟及其他12個美國主要貿易夥伴加徵20%新關稅。新關稅將疊加在現行關稅稅率之上，並在走完公眾意見徵詢期後生效，最快於明年1月實施。

美國股市與債市11月26日因感恩節休市一天，11月27日恢復交易，並提早收盤（僅開市半天）。