微軟日前發生長達24小時的大規模當機，暴露出工程系統與危機應變的缺陷後，已宣布啟動「紅色警戒」行動。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 微軟因24小時大規模當機啟動紅色警戒，檢討內部追蹤與應變流程缺陷，並計畫以AI代理程式強化診斷與修復效率。

路透檢視內部備忘錄發現，微軟 日前發生長達24小時的大規模當機，暴露出工程系統與危機應變的缺陷後，已宣布啟動「紅色警戒」行動，全面整頓重大服務中斷的預防與應變機制。

發生於本月12、13日的這起當機事件波及澳洲 、日本乃至美國等地政府機關，導致交易機構作業延誤並干擾航空通訊，進一步引發外界對關鍵數位基礎設施脆弱性的廣泛擔憂。微軟（Microsoft ）表示，這起事件與網路攻擊或人工智慧（AI）代理程式無關。

微軟將當機原因歸咎於今年7月出現、未被偵測到的Windows擴充性缺陷。執行長納德拉（Satya Nadella）已公開為此次服務中斷致歉。

這起當機影響了微軟雲端電子郵件服務Exchange Online，以及Outlook、Teams、Copilot AI助理與其他Microsoft 365產品。微軟隨即發布最高層級且最緊急的「紅色警戒」，著手解決工程與營運實務上的弱點。

M365核心部門總裁韓德森（Jason Henderson）在20日發給員工的備忘錄中指出，這是Exchange Online史上影響客戶最嚴重的事件。

韓德森表示，過去從未有如此多客戶在這麼長的時間內無法使用電子郵件。他補充說：「紅色警戒意味著這是我們團隊最優先處理的工作。」

負責監督M365核心部門及AI代理工作場所智慧平台Work IQ的微軟企業副總裁席佛（Amanda Silver），在23日的另一份備忘錄中表示，當機發生時，工程師彷彿置身「戰爭迷霧」（fog of war）中進行搶修。

席佛指出，儘管微軟調派頂尖工程人員應對，但由於診斷數據分散在零碎的內部追蹤系統中，應變人員在11個Teams聊天室裡來回傳送超過1萬1000則訊息，卻仍難以對各項假設與決策掌握全貌。

根據席佛的備忘錄，微軟Copilot、代理程式與平台執行副總裁拉曼納（Charles Lamanna）在一場紅色警戒檢討會議中坦言，受影響的組件已累積了「相當於10年可接受程度的故障量」。

微軟發言人針對這些備忘錄回應路透詢問時表示：「服務恢復並不代表我們的工作就此結束。我們的團隊正全天候馬不停蹄地落實汲取到的教訓，公司高層也確保這是我們的首要任務。」

微軟已訂下目標，未來若再發生類似事件，必須在1小時內完成全球修復，並計劃部署AI代理程式，協助工程師更快速地診斷系統健康數據。