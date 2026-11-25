人工智慧(AI)公司Anthropic在19日首次公開募股(IPO)。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic與《俠盜獵車手6》同日上市後，Take-Two股價走強且遊戲首日銷售亮眼；相較之下，Anthropic股價很快跌破發行價，表現明顯落後。

雅虎 財經新聞(Yahoo Finance)25日報導，人工智慧(AI )公司Anthropic 在19日首次公開募股(IPO)，熱門電玩遊戲「俠盜獵車手6」(Grand Theft Auto VI)也在同一天上市，兩件備受矚目的大事正面交鋒，投資人到底應該押注看好打破今年紀錄的IPO，還是R星公司(Rockstar Games)堪稱史上最大規模的娛樂作品問世，如果以截至目前為止的表現來看，選擇後者較占上風。

報導指出，從19日以來，R星母公司Take-Two Interactive股價上漲超過5%。在同一段時間裡，Anthropic股價24日收盤時首度跌破發行價，25日盤前交易又比IPO發行價低了大約6%。

以25日盤前交易來看，Anthropic股價低於標準版「俠盜獵車手6」79.99元的售價。

跨國電子遊戲巨頭Take-Two Interactive上周表示，「俠盜獵車手6」問世首日全球銷售額37億9000萬元，並形容這款遊戲的推出是「史上最大規模的娛樂作品首發」。

Anthropic的IPO融資金額達810億，但股票上市第一天引發狂熱很快變轉變可能導致股價下跌的一連串因素出現，包括內部人士拋售股票、IPO上市流程執行方式遭到質疑、公司龐大營收成長的前景是否足以抵消巨額算力支出的承諾。Anthropic從上市首日大漲17%之後便迅速逆轉。

根據雅虎財經統計，2008年以來美國規模最大的12件IPO當中，只有優步(Uber)與現在名為Meta的臉書(Facebook)比Anthropic更快跌破發行價。

今年另一件引起矚目的太空探索科技公司(SpaceX)IPO，股票上市大約一個月才跌破135元發行價。截至24日為止，SpaceX股價比發行價下跌超過7%。