希音（SHEIN）第3季財報獲利成長26.8%。路透

AI摘要 文章摘要整理： 希音第3季營收下滑但獲利逆勢成長，主因供應鏈效率提升、部分成本轉嫁與產品結構升級，同時歐洲市場受政策與漲價影響承壓。

希音（SHEIN）25日公布上市後首份第3季財報，營收102.7億美元，年減5.9%，經調整淨利潤達到7.9億美元，年增26.8%，主因透過供應鏈提高效率、成本轉嫁、業務結構升級等，帶動獲利走高。全球活躍客戶總數達到2.91億，與此前持平。

對於營收下滑，希音表示，核心影響來自歐洲市場貿易政策的變化，為覆蓋新增合規與運營成本，對歐洲區域商品進行漲價，短期影響部分價格敏感型消費者的購買意願，進而帶動區域營收回落，美國市場貿易政策影響逐步趨於穩定後出現小幅成長，拉美等新興市場 則延續強勁增長態勢，有效對沖歐洲區域的波動風險。

在獲利方面，希音透過和上游供應商把過去分散的多批次小訂單進行動態整合，大幅降低單位生產履約成本，供應鏈整體周轉效率進一步提升，直接帶動毛利率走高。

面對歐洲市場新增的關稅、合規成本，希音透過小幅調漲對應區域商品價格，把新增成本部分傳導至終端，同時砍掉投入產出比偏低的流量預算，在短期影響部分銷量的情況下，保住了核心品類的盈利空間。

此外，希音旗下KIZN、AiiRZ等中高端品牌收入強勁增長，中價格帶產品占比持續提升，這類產品的客單價和毛利率顯著高於過去的平價基礎款，直接拉高整體獲利水準，加上歐洲「小額快備」本土化履約模式覆蓋占比翻倍，本地倉配送的訂單不僅物流成本更低、退換貨損耗更少，用戶轉化率也明顯高於傳統直郵訂單，進一步增厚利潤。

希音透露，預計2026年底該模式在歐洲的配送占比將達到50%，2027年下半年將覆蓋歐洲絕大多數配送需求。