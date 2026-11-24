包含BMW和萊茵金屬在內的德國 企業與產業團體24日表示，計畫成立貿易公司，以確保關鍵原物料供應。法國政府也將建立稀土 及其他關鍵礦物的戰略儲備，以降低對中國的依賴。

德國政府將師法日本 ，透過新設立的「原物料與能源安全局」協調融資，統籌政府、產業及國際夥伴間的合作，確保廣泛用於電動車、風力渦輪機乃至坦克的關鍵原物料供應。

這家貿易公司將由產業主導，由現有貿易商提供專業知識及市場通路，預計明年中完成籌備工作。資金將來自政府原物料基金等現有管道。成立後前兩年將聚焦聯合採購，以防止供應短缺，中長期則著眼於從結構上降低對少數國家供應鏈的依賴。

法國的戰略儲備計畫將由法國存託銀行（CDC）主導。當局考慮採取價格保障機制，支持生產商，同時鼓勵企業採取聯合採購、優先與法國或歐盟供應商簽訂長期合約。

歐盟也正規畫建立關鍵礦物儲備。義大利已獲歐盟執委會批准，將在威尼斯設立歐盟首座關鍵原物料儲存中心。

歐洲日益擔憂在關鍵金屬方面過度依賴中國和少數國家。中國去年對關鍵礦物和稀土實施廣泛的出口管制。